26 godina natjecanja Na Japetiću se natjecali paraglideri u slijetanju na točku veličine novčića"! 'Bravo, majstore! Sletio si na točku!

Piloti paraglajdera natjecali su se u nedjelju na nebu iznad planinarskog odredišta i to 26.-u godinu za redom. Okupili su se na tradicionalnom natjecanju Parajapetić, jednom od najstarijih u Hrvatskoj ovakvog tipa. Bili smo nadomak planinarskog doma Žitnica na Japetiću koji se nalazi kilometar od samog vrha Samoborske gore. Paraglideri su se dizali i do 1100 metara visine i natjecali u nekoliko disciplina, pa i u preciznom slijetanju. Paraglajderi opisuju kako je to na 'gore': Nešto neopisivo! U zraku se osjećam slobodno!' A kakav je pogled na visini većoj od kilometar pogledajte u prilogu Donne Diane Prćić.