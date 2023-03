Na korak do šahta, Dankovcu nemaju vodu: 'Tu vodena mafija ima svoje prste'

Barica ima 84 godine i živi u zagrebačkom naselju Dankovec. Ima snage za cijepanje drva, ali ne i za priču o vodovodu kojeg nema. Rekla je da imaju cisternu koju su si napravili kod kuće. Za poskupljenje vode u Zagrebu imala bi puno toga za reći, ali kako nam je kazala, od toga nema koristi.

Barica i cijelo susjedstvo dugo čekaju vodovod, ali nikako da dočeka. Rijetki danas o vodi više i žele govoriti. Cisterne na hidrant dovoze im vodu, a još 2013. godine predali su zahtjev za priključak na vodu.

Melita Budak iz Dankovca rekla je da je između njihovog šahta i uličnog hidranta razmak od pola metra.

"Samo pola metra. Pa prestrašno je", poručila je.

Skupljaju i kišnicu jer joj vjeruju više nego institucijama koje svih ovih godina nisu odradile svoj posao.

"Kišnica nam je zlata vrijedna", kazala je Budak koja misli da je voda u Zagrebu drastično poskupjela. Dodala je da su poskupjeli i prisključci s nula kuna na 800 eura.

Hidranti su postavljeni s druge strane brda i to na dijelu gdje nema ni asfalta, kao ni stanovnika. Budak je rekla da se nitko nije potrudio objasniti.

"Meni se čini da tu zagrebačka vodena mafija ima svoje prste. Očito je da postoji neka mafija u Vodovodu jer se radi voda u ulicama gdje nema stanovnika, a tu gdje 150 obitelji koje su bez vode nikako da se napravi", kazala je Budak.

Na stranicama Vodovoda je obavijest da će radovi na vodovodu uskoro završiti.

"Na predmetnom je području djelomično postojala vodoopskrbna mreža, ali na nekim dijelovima nije bilo moguće osigurati priključenje zbog izrazito razvedenog terena. Predviđeni završetak radova je kraj travnja 2023. godine", piše u obavijesti.

Kad u Dankovcu dobiju vodu, slavit će priključak 21. stoljeću i računima koji će u Zagrebu biti skuplja otprilikesedam i pol posto. Iz Grada ne izlaze s detaljima ni dva dana nakon obustave odluke o poskupljenju, a Vodoopskrba s privremenim direktorom još izrađuje novi cjenik za koji im je država sinoć poslala jasnu poruku.

"Ne vidimo niti jedan razlog za povećanje vodnih usluga u gradu Zagrebu", rekao je Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Kad dočekaju vodu, iščekivanju Budakovih nije kraj. Moraju još dočekati i obnovu od potresa od kojega su prošle tek tri godine, što je to za institucije.

A nakon što smo objavili ovu priču u RTL Danas, stigao je i odgovor Zagrebačkog Holdinga.

"Područje Dankovca pokriveno je projektima 'Izgradnja precrpne stanice Jalševec, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg – Jalševec – Sveta Barbara i VS Sveta Barbara' i 'Proširenje vodoopskrbne mreže u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec u Sveta Barbara'. Projekt naziva 'Izgradnja precrpne stanice Jalševec, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg – Jalševec – Sveta Barbara i VS Sveta Barbara' podijeljen je u četiri faze izgradnje i prema istome je izgrađena većim dijelom mreža navedenih naselja u ukupnoj dužini od 7000 m. Predviđen završetak radova je do kraja travnja 2023. godine", navodi Holding.

Za projekt je "Proširenje vodoopskrbne mreže u naseljima Oporovečki breg, Jalševec I Sveta Barbara" u tijeku je izrada projektne dokumentacije. Ukupna dužina proširenja iznosi 4848 metara.

Također, potvrdili su i koliko će voda u Zagrebu poskupjeti. "Nakon obustave primjene Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina, povećanje cijene za prosječno kućanstvo bit će otprilike 7%, dok se ne riješi dokumentacija vezana uz naknadu. Primjena nove cijene vodnih usluga građanima će biti vidljiva za potrošnju u ožujku, a koja će se iskazati na računima za travanj", odgovorili su.