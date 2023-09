Na pragu smo posezone iz snova! Gužve na svakom koraku, a cijene smještaja pale i za 50%: 'Iznenadili smo se'...

Ispunjeni su svi preduvjeti za odličnu turističku posezonu. Još su gužve na svakom koraku, vrijeme je idealno za sunčanje i kupanje, a cijene smještaja na moru značajno su niže nego u samoj špici i to nevjerojatnih 50 posto.

U kampu u Omišlju na otoku Krku kao da je vrijeme stalo u špici sezone. Parcele su krcate, a slovenska obitelj kaže da je ovo raj samo sat i dvadeset vožnje udaljen od njihove kuće.

Ovo im je drugi ovogodišnji dolazak, a krajem rujna planiraju i treći. Bojan Zidar hvali kamp i kaže: „Došli smo zbog slobodnog vikenda, lijepog vremena, iznenađujuće je toplo za ovo doba godine, more je odlično i to je to. Uz to cijene će sada u rujnu, biti smanjene“.

Tek pristigli gosti kažu nam da je sniženje koje je počelo jučer - drastično, 23 eura na dan. „Mislim da je to dobra cijena, dolazim iz Njemačke, cijena je stvarno dobra pa ćemo ostati dva tjedna“, poručuje Harold Dehn.

U tom kampu s pet zvjezdica odmara tisuću gostiju. Od jučer svi plaćaju akcijsku cijenu, ali ipak najnižu vlasnici kamping kartica.

Voditeljica recepcije kampa u Omišlju Valentina Kožarić pojašnjava detalje: „23 eura na parceli, znači dvije osobe, parcela i kućni ljubimac, dok je to do jučer bilo 56 eura. Za goste koji nemaju kamping karticu cijene su niže 30-ak posto, dok mobilne kućice u odnosu na špicu sezone su sada nekih 50-ak posto niže cijene".

Dobar posao nastavit će se tijekom cijeloga rujna, a i dalje posluži li vrijeme. Ostaju otvoreni cijele godine.

Gošća kampa Senada Livadić iz Rijeke je iznenađena. „S obzirom na datum koji je, jako je vruće, iznenađujuće, mislim da lani nije bilo vruće u ovo vrijeme! A turista ima, iako je posezona dosta ima ljudi, jako", govori nam.

Dorotea Šikić dodaje: „Malo ovako kupanje, odmor još dok ne počne ono za stvarno učenje i to".

Iako je škola tek počela, onima koji u nju idu, već je, kažu, i dosadila. Na plaži u Selcu puno je onih koji već žale za tek završenim ljetnim praznicima.

Među njima je i Erik Mustapić iz Breze: „Nisam sretan što je škola počela, pa sam se došao opustit na more". A na moru u Selcu vrijeme je kao naručeno.

U zraku preko 30 stupnjeva, a u moru 24. Na plaži i na putu do nje- špica! To potvrđuje i Laura Vlahović iz Dugog Sela kojoj se čini kao da tek počinje ljeto. „I dalje je špica kao što ste i rekli, ljudi je puno, temperature su visoke", zaključuje.

Ljetnim radostima nije kraj, mnogi još uživaju. Zagrepčanka Katarina Ravić koja je stigla sa suprugom i kćeri kaže nam: „Sve je puno, iznenađujuće i gužve su baš na plažama, išli smo na par plaža već, sve je puno. Vruće? Je poprilično, baš smo se iznenadili!“.

Rujan je blistav, takvi će mu biti i rezultati. Iz Novog Sada u Selce je na tjedni odmor po preporuci kumova doputovala i Tijana Popović i nije požalila te planira opet doći.

Još ne mašemo ljetu, bit će dana za kupanje i uživanje. Baš to i treba hrvatskom turizmu - prava posezona, a ne da se s prvim rujanskim danima sve sruši kao kule od pijeska!