VODI LI TO ZATVARANJU? Na Sljemenu nema snijega, ako i padne nema ni skijanja na Crvenom spustu. Razlog? Oštećenje velike sjedežnice još u srpnju

Na Sljemenu snijega nema. Ako i padne - nema ni skijanja na Crvenom spustu, jer je velika sjedežnica oštećena u srpanjskom nevremenu. Crni oblaci nad Crvenim spustom. Bivši rukovoditelj skijališta tvrdi da je sanacija do sezone bila moguća samo da je počela na vrijeme. "19.srpnja je bio drvolom imali su tri mjesec vremena da se to sve skupa napravi. Trebalo je odmah fiksirati uteg da šumarija može maknuti trupce. I onda ono što se radilo s 60 dana zakašnjenja se moglo odraditi za 40 dana i pojačanim održavanjem dovesti žičaru u funkciju", govori Dragutin Žiljak, bivši rukovoditelj skijališta Sljeme. Vodi li to potpunom zatvaranju Sljemena? Boris Mišević ima odgovore, a više pogledajte u prilogu