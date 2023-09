Na tapeti je mogao danas biti i Medved. Otkrilo se da je i on 'zaboravio' neke stvari u imovinskoj kartici

U Saboru na aktualnom prijepodnevu nije bilo ministra Marija Banožića, ali ni ostalih ministara koje oporba proziva za afere.

Naša reporterka Ana Mlinarić javila se uživo s Markova trga te otkrila gdje su ministri koje se danas u Saboru prozivalo za afere:

"Nitko od troje ministara, koji su se našli u aferama proteklih tjedana nisu bili u na aktualcu. Banožić je bio na sastanku Ramstein grupe. Ministar Grlić-Radman, koji je krivo popunio imovinsku karticu, od vikenda je u SAD-u, a ministrica poljoprivrede, čija se ostavka traži zbog eutanazije svinja uslijed svinjske kuge, u Bruxellesu je.

Zanimljivo je i da je baš njih troje ovih dana imalo službena putovanja. Ovo je aktualno prijepodne s najviše opomena, predsjednik Sabora podijelio ih je 55, od toga 20 zastupnika dobilo je po tri opomene i bilo im je zabranjeno do kraja dana govoriti.

Svi redom koristili su povredu poslovnika i zloupotrebljavali ga u raspravi.

Zbog izostanak troje ministara, Arsen Bauk rekao je da je to prijepodne, a ne aktualno prijepodne.

Vjerojatno bi se na tapeti našao i ministar Tomo Medved jer su mediji tijekom poslijepodneva objavili da ni on nije dobro ispunio imovinsku karticu. Nije unio naslijeđe 11 pašnjaka i oranica.

Iz njegova ministarstva su rekli da je došlo do zabune, tako se i Medved pridružio nizu dužnosnika koji su proteklih dana mediji otkrivali pogrešno ispunjene kartice, namjerno izostavili su ili jednostavno bili nemarni prema zakonu."

Danas se spominjao i HEP, te je pitanje do kada će premijer uodolijevati napadima zbog afere "plin za cent".

Naša reporterka rekla je: "To je tipičan modus operandi Plenkovića, ranije smo to viđali s bliskim suradnicima i ministrima. On odugovlači sa svojim odlukama, brani ih do zadnjega i s mjesecima zakašnjela razrješuje suradnike.

Ili, pak kao u slučaju bivšeg ministra Lovre Kuščevića, čeka da odu sami. Poznata je i rečenica "odlazim jer sam teret stranci".

Plenković je ponovio da će donijeti odluku on kada on to odluči, a ne kada to od njega traži oporba i mediji.

Iako premijer, kao i zastupnici, odgovara građanima koji su ih birali.

Ta taktika Andreja Plenkovića zapravo mu otvara bokove. Druga opcija je da odluku ne donesene on, nego pravosudna tijela jer znamo da se Franu Barbarića istražuje u tri slučaja. S obzirom na to da smo u predizbornoj kampanji, ni jedna ni druga opcija nije dobra.

Čini se da u hrvatskoj politici često zaboravlja da ne postoji samo kaznena nego i politička i moralna odgovornost.

