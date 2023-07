KATARINA MARČIĆ Načelnica Bola o sudbini Zlatnog rata: 'Kad bi se upravljalo s drugog mjesta, ne bi bila ta razina kvalitete'

Zlatni rat za mnoge je raj na zemlji, a višestruko je proglašen i najboljom plažom pa čak i na svijetu. Ipak, nije sve ovih dana tako zlatno, a domaći kažu da im se piše crno ako se bude promijenila razina odlučivanja i na njihovu otoku. U tom slučaju Općina Bol i njezino komunalno društvo "Grabov rat" ne bi imali apsolutno nikakvu mogućnost njome upravljati jer će to moći isključivo Splitsko-dalmatinska županija, odnosno njezina javna ustanova "More i krš". Drugim riječima, ako se Vladin prijedlog usvoji, lokalna zajednica gubi prava na upravljanje plažom Zlati rat. Kakva je sudbina Zlatnog rata? O novom zakonu Sabor odlučuje u petak. Priču prati reporter RTL-a Rade Županović koji je razgovarao s načelnicom Općine Bol Katarinom Marčić o tome što ako Zakon stupi na snagu u obliku kako ga je Vlada predložila. "U to ne želim vjerovati, to za mene nije opcija. Međutim, što to konkretno znači? Prije svega, na prvu bismo rekli veliki gubitak prihoda za Općinu Bol. Ipak, ni ti prihodi nisu uvijek najvažniji i mi mještani smo zaljubljenici u Bol. Nas kontaktiraju na dnevnoj bazi kada uoče nekakve propuste, jednostavno brinu. Mi smo tu 0-24 i pokušavamo reagirati kad god je moguće. Kad bi se upravljalo s nekog drugog mjesta, ne bi bila ta razina kvalitete", poručila je načelnica Marčić. Više pogledajte u videu.