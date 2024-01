Načelnik Vojnića o krijumčarenju migranata: 'Svakodnevno svjedočimo policijskim potjerama. Ovo nema smisla'

Na terenu uz granicu s BiH večeras je bio RTL-ov reporter Boris Mišević koji je uživo razgovarao s načelnikom Općine Vojnić Nebojšom Andrićem.

Boris Mišević je naveo kako su neki od lokalnih političara upozoravali da je pitanje vremena kada će se cijela situacija eskalirati i kako će so dogoditi tragedija poput današnje na A1 u kojoj su poginuli roditelji dječaka koji je preživio nesreću te je poginuo još jedan strani državljanin.

"Pitanje je hoće li se i kada dogoditi sljedeći put jer ovdje u Karlovačkoj županiji ceste su uske, mračne, terenci koje koriste krijumčari su stari. Potjere su ovdje česte čak toliko da jednostavno prestaju biti vijest, prate ih samo lokalni portali. Policija, naravno, pokušava to nekako dovesti u red, ali kada vidite taj broj, koliko krijumčara je uhvaćeno, onda je jasno i koliko migranata je prošlo. Jasno je i da policija teško može suzbiti ovaj gorući problem", izvijestio je Mišević.

I načelnik Općine Vojnić, Nebojša Andrić, u razgovoru s našim reporterom potvrđuje da je bilo neminovno da se tragedija, kao ona na A1, dogodi: "Bilo je samo pitanje dana kada će se dogoditi takvo nešto. Nad ovom situacijom nije bila policijska potjera. Ono što me ne zabrinjava su te policijske potjere koje svjedočimo svakodnevno u Karlovačkoj županiji, gdje krijumčari bježe i koji ne prezaju ni od toga, idu na policiju, a pogotovo ne na druge sudionike u prometu. Plašim se da će takvih stvari biti još i više."

Nastavio je da policija daje svoj maksimum.

"Međutim, to sve skupa nema smisla. Policija, kada uhvati migrante, njima je samo bolje jer policija dalje vodi skrb o njima, oni ih samo registriraju i onda im osiguraju prijevoz do prihvatnih centara. Daju im papire s kojima oni mogu jednostavno otići dalje u zemlje Europske unije. Evo podatak samo za Karlovačku županiju od prije dva dana - prošle je godine registrirano 22 tisuće migranata koji su ušli u Karlovačku županiju. Veći broj nije registriran, ali mene sada muči druga stvar - u proteklih četiri -pet godina, to znači stotine i tisuće migranata su podnijele zahtjev u Hrvatskoj. Međutim, u tim kampovima u kojima trebaju biti, njih je možda par stotina. Zanima na koji način naše Ministarstvo unutarnjih poslova njima dostavlja rješenja o statusu azila? Bilo ona pozitivna ili negativna? Na koju adresu, gdje su ti ljudi? Ako je 200 tisuća ljudi nestalo, kako će oni njima uručiti je li im odobren azil ili im nije odobren azil?

O pitanju je li vrijeme za vojsku na granici kaže da je matematika "neumoljiva", da u Hrvatskoj ima 25 tisuća policajaca, da bi po jedan policajac mogao biti raspoređen na svakih 34 kilomeatra, a s obzirom na to da ih u grupi mora biti tri ili četiri policajaca, da to znači da bi takva policijska grupa mogla pokriti područje od dvadesetak kilometara. "Što je nemoguće i ako oni zaustave jednu grupu, onda prođe 10 grupa kroz nebranjeni prostor", rekao je načelnik Vojnića.