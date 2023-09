Načelnik Vojnića o migrantima: 'Kreću se u skupinama po gradu, ne skrivaju se, počele su sitne krađe'

MUP-ova najava gradnje prihvatnog centra za migrante na području općine Krnjak, nedaleko od Karlovca, uznemirila je stanovnike te i susjedne općine Barilović koji su već nekoliko puta prosvjedovali i pisali peticiju protiv gradnje centra.

Danas je ondje, na poziv karlovačke županice, bio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kaže da je u ovoj godini broj zahtjeva za azilom povećan 700 posto i da je riječ o problemu s kojim ćemo se još godinama susretati.

Kretanje ilegalnih migranata bi se gradnjom centra trebalo svesti na minimum. Županica karlovačka Martina Furdek-Hajdin (HDZ) o svemu kaže: "Nema slobodnog, nekontroliranog kretanja radi traženja azila. Imamo specifičnu situaciju i to radimo zbog njih."

Naša reporterka Kristina Čirjak uživo je razgovarala s načelnikom Općine Vojnić Nebojšom Andrićem koji je bio na sastanku ministra unutarnjih poslova Davora Božinović s lokalnim čelnicima.

Zadovoljan je sastankom i kaže da su napokon dobili odgovore na pitanja koje su ih mučila.

"Djelomično sam se umirio jer smo dobili odgovore pitanja koja su izazvala nervozu nama među lokalnim čelnicima, a među građanima se posljednje vrijeme širila i panika jer je broj migranata velik, dešavaju se stvari koje se nisu ranije dešavale, pritisak je veliki", rekao je Andrić.

"Stanje je u našoj općini nezapamćeno, mi s time živimo već 7-8 godina. Nismo se uzbunjivali dok su to bile manje skupine žena i djece, ali u posljednje vrijeme to izgledao kao da je organizirano - to su uglavnom muškarci od 18 do 30 dobi i na svakih 30 migranata je jedna žena s jednim ili dvoje djece. Kreću se u skupinama po gradu, ne skrivaju se, počele su sitne krađe i dešavaju se problemi. Prije dvije ili tri godine na području Vojnića spaljeno je sedam kuća, ali nema dokaza da su to bili migranti, sve je to nepoznati počinitelji", rekao je načelnik.

Inače, prema podacima Fortnexa lani je u zemlje EU ušlo više od 150.000 migranata, a pretpostavlja se da je svaki treći ušao u Hrvatsku.