Načelnik za sigurnost PUZ-a: 'Nesreća je splet više okolnosti, počinitelju prijeti kazna do 8 godina zatvora'...

Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić razgovarala je o strašnoj prometnoj nesreći u Buzinu s Davorom Posilovićem, načelnikom Sektora za javni red i sigurnost PUZ-a.

Za početak nam recite je li se ovo sinoć moglo spriječiti?

Na to pitanje je teško dati jednoznačan odgovor. Kada imate jedan događaj u iznimno kratkoj jedinici vremena, ono što možemo reći da policija u takvim situacijama promptno postupa, dolazi brzo. Događaj je splet puno drugih okolnosti i u ovom trenutku nemam odgovor na to pitanje

Za ovaj događaj niste ni znali da se odvija?

Ne, u smislu da je neki formalno organiziran događaj. Mi takva saznanja kao policija nismo imali

Trebaju li se najavati ovakvi car-meetovi?

I na to pitanje je teško dati odgovor jer govorimo ovdje o području Zakona o javnom okupljanju. Dakle, da bi on imao obilježja javnog okupljanja i imao obveznu prijavljivanja on mora zadovoljit određene zakonske uvjete između ostalog i razloge zbog kojeg se održava. Ako govorite o neformalnoj skupini građana, koja nema organizatora i voditelje javnog okupljanja onda je teško u ovom trenutku dati odgovor na takvo pitanje,a li ono što je važno napomenuti, a i tu mogućnost razmatramo, tijekom ovog kriminalističkog istraživanja gdje ćemo konzultirati sve moguće dostupne izvore ako dođemo do saznanja da je isti podlijegao prijavi na nama je da tragamo za organizatorom odnosno potencijalnim voditeljem i da prema toj osobi poduzmemo zakonom propisane mjere.

Jeste li pregledali snimke s nadzornih kamera?

Naravno da je i to u tijeku u sklopu izvidnih radnji koje se poduzimaju,a i kasnijeg krim istraživanja i svi ostali dostupni izvori, pa čak i privatni izvori ako mogu poslužiti kao dokaz će biti uzeti u obzir

Koje su najnovije informacije s vozačem, gdje se on trenutno nalazi i je li dao iskaz policiji?

Od trenutka uhićenja nad počiniteljem ovog kaznenog djela se provodi intenzivno kriminalističko istraživanje. Po završetku u zakonom propisanom roku bit će predan pritvorskom nadzorniku.

Je li on priznao djelo?

U ovom trenutku na to vam ne mogu dati odgovor jer je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Što se tiče analize krvi, je li to gotovo? Preliminarna istraživanja su pokazala da nije bio pod utjecajem alkohola

U kazneno pravnom smislu to još uvijek ne znači ništa. Konačan odgovor na to pitanje ćemo imati temeljem analize krvi i urina odnosno nalaza mišljenja vještaka.

Koja kazna njemu prijeti za ovo djelo?

Ovdje se radi o kaznenom dijelu iz oblasti sigurnosti prometa i o teškom obliku izazivanja prometne nesreće gdje je kao posljedica nastupila osobito teška tjelesna ozljeda za koju zakonodavac propisuje u rasponu od jedne do 8 godina zatvora.

Kako će se policija inače nositi prema ovakvim susretima, car- meetovima? Oni najavljuju to često na društvenim mrežama.

Policija intenzivno prati tu problematiku i postupa samoinicijativno. Mi smo tijekom 2022. i ove godine obuhvatili 500 vozila za koje smo posumnjali da zbog tehničkih preinaka ne mogu sudjelovati u prometu na cestama i od tih 500 vozila gotovo jedna petina je pokazala da su na vozila rađene preinake ili su počinjeni neki drugi prekršaji zakona o sigurnosti u prometu prvenstveno brzine i tehničke neispravnosti. Dakle, intenzivno radimo na tome. Bilo je nekoliko punktova u Zagrebu o kojima smo se mi i medijski oglasili. Ali to nije ovaj gdje smo stvarno provodili te mjere, gdje smo organizirali tehničke preglede koji su pokazali da neka o tih vozila ne mogu sudjelovati u prometu. Znači bavili smo se s tim vozilima popularno zvanim street. racerima. Mi i samoinicijativno i po dojavama građana.