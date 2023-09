Prije gotovo tri mjeseca u njezinu kafiću ju je pretukao. A sada joj može slobodno prići. Jer mjera zabrane približavanja - načelniku Žarku Žgeli je ukinuta.

"Pa noge su mi se odsjekle, ali doslovno. Ja od onda otkad se to dogodilo ni ne spavam dobro, sad najnovije sam dobila i šećer od svega toga", govori nam Iva Milka Kramarić, vlasnica kafića pa dodaje da se boji za život.

Da joj Žgela može ponovno prići, nitko je nije obavijestio. O svemu je doznala slučajno, nakon što je na kameri Ugledala načelnika kako ulazi u trgovinu pokraj njezina kafića.

"Htjela sam prijaviti kršenje mjere, na to su mi na policiji rekli da su mjere jednostavno ukinute prema njemu gdje sam ja ostala zgrožena. Ja mislim da sam trebala biti obaviještena od suda, od bilo koga da je netko tko me je istukao da mi se može ponovno približavati, mislim, meni to nije pojmljivo", poručila je Kramarić.

Naročito jer je za drugu dvojicu muškaraca koji su je verbalno vrijeđali, ta mjera i dalje ostala.

"Što da sam ja tamo, što da ja uđem u tu trgovinu kako dolazim često, što da je on tamo", pita se.

Pokušali smo doznati kada i zašto je načelniku Severina ukinuta mjera opreza. No, ni on ni Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru na upit nisu odgovorili. S bjelovarskog suda tek su poručili da će nam u što kraćem roku dostaviti odgovor kada dobiju sve podatke.

"To su sve loši primjeri loše prakse koja je sada takva kakva je radi toga što je na taj način propisana zakonom i radi toga što se žrtvama ne pojašnjavaju prava na njima razumljiv način", govori nam Una Zečević Šeparović, odvjetnica i članica inicijative 'Spasi me'.

Jedan od takvih primjera je slučaj iz Like. Na slobodu, bez ikakvih mjera opreza, puštena su dvojica policajaca osumnjičena za silovanje 33-godišnje žene. Da će se to dogoditi, ni ona nije znala. A upravo to će se promijeniti izmjenama Zakona o kaznenom postupku.

"Na taj način će se ipak osigurati da žrtve svakako budu upozorene kada ili počinitelj bude pušten iz istražnog zatvora ili kada mjere opreza više neće biti na snazi pa da se znaju i psihički pripremiti, a ukoliko je potrebno naravno i fizički zaštiti.", dodaje Zečević Šeparović.

Zbog svega pretučena vlasnica kafića više se ne usudi doći u svoj lokal.

"Ja svakim svojim odlaskom tamo vraćam se psihički deset koraka unatrag", govori nam. Na pitanje bi li rekla da ju je sustav iznevjerio odgovara:

"Pa bi, da. Da. Meni dođe da sve zatvorim i da odem odavde. Kad te tvoja država ne podržava."

Nije joj žao što je nasilnika prijavila, žao joj je - što je sustav nije zaštitio.