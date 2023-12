RTL-ov reporter Mario Jurič razgovarao je s najvećim proizvođačem svinjetine, Krešimirom Kuterovcem.

Kako gledate na prosvjede?

Ljudi su nezadovoljni jer se najave države o prometu i klanju nisu ostvarile. Razumijem nezadovoljstvo i apelirm da se nađe način kako maknuti te zdrave svinje i na neki način udovolji uzgajivačima i da kuga bude pod kontrolom.

Čuli ste za vladinu kompenzacijsku mjeru 600 eura za zdrave svinjske polovice. Otkud bi to meso dolazilo?

Hrvatska uvozi 50 posto mesa, sami možete pretpostaviti odakle to meso može doći.

Uvoz?

Vrlo vjerojatno jer dio blokiranih svinja nalazimo se u zoni gdje je blokirano 250 tisuća svinja koje ne može ići u svježe meso. Tako da je jedina realna opcija da to dođe iz uvoza.

Je li vas kao udrugu ili nekog od predstavnika netko kontaktirao?

Bili smo na sastanku s ministricom gdje smo iskazali strah da se kuga širi na farme što bi bila katastrofa. Za ovaj prijedlog mjera nismo bili kontaktirani. To je kreacija ministarstva. Tu nas nitko nije kontaktirao.

Biste li mogli pomoći ako vas kontaktiraju?

Mi imamo proizvodnju od 700 000 tovljenika koji redovno završe na tržištu i te su svinje uglavnom u Hrvatskoj i može se iz toga dijela pomoći ljudima. Ali će ostatak nedostajati na tržištu. Tako da sad ćemo ili mi isporučiti te svinje ili će netko drugi kupiti za Hrvatsku koja nema dovoljno. U ovom trenu je svejedno.



Prosvjednici kažu kako ih najviše boli to što nema svinjokolje?

Tradicija se mora zaštiti. To je bio naš prijedlog jučer bio da se pronađe način i mogućnost da se to prepozna i zaštiti tradicijski uzgoj i prerada svinja.

Ne vjeruju da će rok 15. 12. biti ispoštovan?

Mi smo već imali nekoliko rokova, 26.10, pa dan Repubilke na sva zvona se proglašavao slobodnim i mogućnost klanja. Jučer smo eutanazirali najveću farmu u Hrvatskoj od 560 svinja. Dok god se to dešava, Hrvatska ne kontrolira kugu i nema oslobođenja mjera.