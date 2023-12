Nakon 11 godina na vlasti Vučić strahuje, nije spreman za odlazak: 'Ovo bi mogao biti početak početka kraja'

Šest i pol milijuna Srba sutra odlučuje o svojoj sudbini na parlamentarnim i lokalnim izborima, a Beograd je grad čijih se izbornih rezultata Aleksandar Vučić najviše pribojava. Njegovi stanovnici različito govore.

Beograđanka Mira Keleuva vjeruje u Aleksandra Vučića jer kaže ima dobro mirovinu. No većina nije te sreće. Olgica Popović neće glasati ni za koga, kaže ostat će neutralna.

Aleksandar Vučić prije dva dana završio je kampanju svoje stranke uz vatromet i poruku da Srbija ne može bez njega.

Pozivao je sve na biralište da njegova Srpska narodna stranka dobije uvjerljivu pobjedu, više od 50 posto.

Iako ga se ne bira i tek je član svoje stranke, kampanju je provodio iz predsjedničke fotelje. U medijima koje većinu kontrolira bio je sveprisutan.

"Kampanju je obilježio Vučić i njegovo konstantno pojavljivanje, te državna davanja, na sve što smo navikli", kaže nam profesor na beogradskom Fakultetu političkih znanosti Dušan Spasojević.

Sve ovo predizborno vrijeme samo 2 dana nije imao veliki intervju na medijima s nacionalnom pokrivenošću. Opozicija nije imala ni približno tome, i to govori o neravnopravnim uvjetima.

I da, Vučić je sve radio kako bi se približio malom čovjeku. Od pečenja palačinki, do primjerice vožnje novosagrađenom cestom.

No, malo je u toj kampanji bilo političkih ideja. Bodove je Vučić pokušao dobiti protjerivanjem hrvatskog diplomata, a najavio je i objavu seks snimke oporbenog zastupnika, koju je navodno Vučić dobio od tajnih službi.

"Kampanja je puna prljavštine kakva je i Srbija. Puna otrova, čak i fizički, nalazite se u jednom od najzagađenijih gradova na svijetu", govori nam Aleksandar Jovanović Ćuta predsjednik Ekološkog ustanka i na listi "Srbija protiv nasilja"

Prema anketama Vučićeva lista ima 44 posto potpore građana, iza nje je lista Srbija protiv nasilja, pa ona Ivice Dačića.

Aleksandar Jovanović Ćuta vjeruje da je Beograd zreo za promjene. Na pitanje kakva će biti Srbija nakon izbora odgovara:

"Vidite ovaj spomenik gdje konji jašu ljude, to se događa u Srbiji. Postoji svemu kraj, kako je otišao Sloba, tako će otići i Vučić." , ističe.

Da je Vučićev strah ovaj put ipak veći nego prošlih izbora pokazuje i to što je iz političke mirovine izvukao nekadašnjeg predsjednika Tomislava Nikolića. Suradnju u Beogradu je dogovorio s ratnim zločincem Vojislavom Šešeljem, s kojim se bio posvađao.

„Ovo bi mogao biti početak početka kraja, Vučić sasvim izvjesno neće pasti, ali bi možda mogao izgubiti Beograd i neke važnije gradove. Ali će nam izbori dati naznaku kada će to biti ako se ne dogodi sada", naglašava Spasojević.

Aleksandar Vučić i nakon 11 godina na vlasti još nije spreman za odlazak, a to je obećao ako oporba pobijedi.