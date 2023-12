Nakon 15 dana nema traktora, ni blokada na cestama: 'Na pravom smo putu za jedno kvalitetno rješenje'

Traktori i seljaci odlaze nakon 15 dana prosvjeda. Još jutros kod graničnog prijelaza Županja automobili nisu mogli proći prometnu blokadu. Sve dok iz Ministarstva nije stigao dopis s rezultatima pregovora i potpisom ministrice Vučković.

"Možemo biti jednostavno zadovoljni tako da trebamo otići svojim kućama, da ću ovaj tren, evo, znači raspustiti prosvjede na svima županijama koje, koje su vani", poručio je Tomislav Pokrovac, predsjednik Stožera za obranu hrvatskog sela

Većina traženih zahtjeva im je, kažu, usvojena, a najviše hvale novog člana Vlade koji je sudjelovao na sastanku, ministra obrane Ivana Anušića, za kojeg kažu da se ponio – odlično. Na upit što im je ministar Anušić uspio reći, a ona nije, ministrica poljoprivrede Marija Vučković je kazala da to treba pitati njega.

Odluka o datumu nakon kojeg će biti moguća svinjokolja još se čeka. "Morat ćemo pričekati, nažalost, do 15. ili 14. ako znači to prođe da se budu mjere olakšale to uključuje znači isto i promet svinja", kaže Tomislav Pokrovac.

Prosvjednici su zadovoljni postignutim.

"Samo da se to održi sve kako je rečeno i hvala im", kaže Ivan Peštalić iz Posavskih Podgajaca.

"Zadovoljni smo, što se moglo - to se ostvarilo, za sada je dobro, idemo dalje pa ćemo vidjeti što ćemo“, smatra Zvonko Hrubenja iz Rajevog Sela.

"Postigli smo neki određeni dio, ovaj, točaka koje smo postavili prema ministarstvu i dobili smo nešto i idemo kućama, što kažu, dočekati Božić i to je to", zaključuje Ivan Peštalić iz Posavskih Podgajaca.

S prekidom prosvjeda zadovoljna je i ministrica koja ponavlja da se radi sve moguće kako bi se bolest suzbila, a njene posljedice uklonile.

"Objektivnih razloga za prosvjede na koje ljudi uvijek imaju pravo i to pravo poštujem, dakle, ali da objektivnih razloga za prosvjede nema", poručuje ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore relativno su zadovoljni potezima ministarstva. Puno su, kažu, postigli razgovorima, a smatraju i da su prosvjedi možda neke procedure ubrzali.

"Kad pogledam što smo sve kronološki napravili mislim da smo ipak na pravome putu i na pravome tragu za jedno kvalitetno rješenje za izlazak iz ove katastrofe koja nas je zadesila", kaže Antun Golubović, predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

Traktori su se s povukli s cesta, no borba za poljoprivredu se nastavlja – poručuju iz Stožera za obranu hrvatskog sela. Novi sastanak s ministricom Vučković najavljuju za sedam dana u Slavoniji, gdje je ovoga puta neće čekati s traktorima.