Nakon 28 dana zatvora, načelnik Murtera vratio se na posao. Što kažu mještani? 'Ako ima karaktera, neka ode'...

Bio je u zatvoru 28 dana, sinoć je pušten iz zatvora, a jutros se vratio na posao u općinu. Toni Turčinov, načelnik Murtera, poznat po peglanju službene kartice u austrijskom bordelu, u zatvoru je bio zbog sumnje u zloporabu službenog položaja i ovlasti.

Mjesec dana nakon što su ga istražitelji PN USKOK-a izveli na stražnji izlaz iz Općine i odvezli u splitski istražni zatvor, Toni Turčinov je ponovo na slobodi. Javno se još nije izjasnio namjerava li ostati na mjestu načelnika Općine Murter-Kornati.

"Hvala Bogu da se vratio, voljela bih da ostane jer nam je dobar", rekla je njegova sumještanka Željana.

Sumještanka Gordana ne vjeruje da će Turčinov otići s funkcije.

"Dašta će nego ostat! Tko nije u Hrvatskoj ostao na radnom mjestu s kojega je otišao?", rekla je Gordana.

"Ako ima karaktera, neka ode. Pa to je sramota za Murter. To je sramota što se radi", poručio mu je sumještanin Rudi.

S obzirom na to da mu sudac istrage zadržavanje u pritvoru odredio zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke, ali ne i mogućnosti ponavljanja djela, Turčinov nema pravne zapreke da se ne vrati na posao.

Iako ga mi prije podneva nismo zatekli u Općini, Toni Turčinov se samo dan nakon puštanja na slobodu pojavio na svom radnom mjestu. Jedna od pročelnica nam je kazala da se to i očekivalo jer on nije podnio ostavku, pa se i očekivalo da dođe na radno mjesto.

Načelnik kojemu su sumještani dva puta poklonili povjerenje na izborima osumnjičen je za zloporabu položaja i ovlasti, odnosno pronevjeru oko 60 tisuća eura općinskog novca. Uz peglanje kartice u austrijskom noćnom klubu, sumnjiči se za trošenje na privatna putovanja, po restoranima, ali i za dva puta plaćen posao na jednom sportskom objektu.

"On je naravno zadovoljan što mu je ukinut istražni zatvor. On se momentalno nalazi sa svojom obitelji te da tako kažem pomalo dolazi k sebi..Možemo reći da smo zadovoljni s brzinom s kojom je USKOK do sada ispitivao svjedoke jer je više od 20 svjedoka ispitao u manje od mjesec dana", rekao je Fran Olujić, odvjetnik Tonija Turčinova.

Politički protivnici, koji u Općinskom vijeću imaju većinu, nisu od načelnika tražili ostavku, pa će on to vjerojatno i ostati do kraja mandata ili pravomoćnosti eventualne osuđujuće presude.