Nakon što je u četvrtak evakuirano 22 hrvatskih državljana koji su htjeli napustiti Gazu, prva skupina konačno je stigla u Hrvatsku. U popodnevnim satima su sletjeli u Zagreb, a riječ je uglavnom o obiteljima s djecom. Nakon bijega iz pakla rata otac i kći ponovno su se susreli.

Po dolasku kratko je poručio kako se dobro osjeća. A još krajem devetog mjeseca otputovao je iz Zagreba u Gazu kako bi posjetio braću i sestre.

Nekoliko dana kasnije, Amani El Balawi nije znala hoće li više ikada vidjeti svoga oca.

"Katastrofa, agonija, svaki dan vjerujte. Budite se s vijestima, spavate s vijestima. Šaljete mu poruku vidite da ne dobiva na WhatsApp, pošto ga ja nisam mogla direktno zvati. To je katastrofa. Kad je htio internet, morao je ići do jedne banke koja je skroz na otvorenom i to je bilo jako nesigurno" , ispričala je kćer evakuiranog hrvatskog državljanina.

Rekla je i kako za obitelj koja ostala u Gazi kaže mogu samo moliti jer nemaju gdje pobjeći.

"Oni su i dalje u izbjegličkom kampu. To je katastrofa jer se i tamo svugdje još uvijek bombardira", poručila je Amani.

Gazi, evakuirani hrvatski državljanin je jedan od nekoliko Palestinaca s dvojnim državljanstvom koji su prvi sletjeli u Hrvatsku. Stigli su komercijalnim letovima iz Münchena i Pariza. Vidno su potreseni, ali i sretni jer konačno su na sigurnom.

"Situacija u Gazi je prekrasna, prekrasna…mrtvi na ulici ništa nije u redu, nije dobro”, govori evakuirani državljanin Gazi.

Strahote koje su proživljavali prepričala je i Vedrana.

"Prošli smo kroz užas. Kroz bombardiranje svega svega mogućeg. Od bolnica do škola, strašno je. I prije ovoga je bilo puno puno napada, ali nije ovako. Ovo je strašno, ovo je genocid", kazala je.

A prisjećajući se strahota potvrdila je i kako je jedna hrvatska državljanka poginula.

"Jedna naša državljanka prijateljica je poginula prije nekoliko dana", dodala je Vedrana.

Ipak, premijer Andrej Plenković rekao je kako provjera te informacija još uvijek traje.

"Nemamo pouzdana saznanja kojima bi mogli potvrditi ili kazati ime. Naši diplomati su u punom intenzivnom radu da saznaju te informacije", poručio je.

Većina će sada privremeno biti smještena kod rodbine i prijatelja. U Pojasu Gaze nalazi se još 20-ak hrvatskih državljana, a prema novim informacijama još ih se desetero prijavilo za pomoć veleposlanstva u izvlačenju iz Gaze.

Ostatak već evakuiranih, prema zadnjim informacijama Vlade u Hrvatsku stiže sutra.