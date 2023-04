Nakon Praznika rada kreću preventivni sistematski pregledi. Svi koji se odazovu- imaju slobodan dan!

Nakon Praznika rada - u Domovima zdravlja pojačano će se raditi. Trebali bi početi preventivni sistematski pregledi!

Pilot-projekt kreće u pet županija, a svi koji mu se odazovu, imat će slobodan dan.

Dvadesetero svojih pacijenata starijih od 40 godina ovaj liječnik obiteljske medicine nije vidio 2 godine. Oni su kandidati za prve sistematske preglede.

"Prije nekoliko godina imao sam pacijenticu koja je otišla u mirovinu i koja je imala povišeni krvi tlak i nakon pretraga otkrili smo da ima karcinom pluća. To je bilo iznenađenja i za nju i za mene. Na tom primjeru se najbolje vidi koliko su ovakvi pregledi važni jer ona dok je radila nije često dolazila kod liječnika", govori Mario Ćurković, liječnik obiteljske medicine.

U Osječko-baranjskoj županiji preventivni sistematski pregledi provodit će se u orodinacijama obiteljske medicine, a sudjelovat će svi liječnici, odnosno 66 timova.

"U našoj županiji je zamišljeno da se pregleda minimalno 200 ljudi, kategorija su oni stariji od 40 koji 2 godine nisu ostvarili nikakav kontakt sa svojim liječnikom. Pozivi kreću krajem ovog mjeseca, a prve preglede počet ćemo raditi u svibnju", kaže Justinija Steiner, ravnateljica Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.



U pilot-projektu koji će trajati do kraja srpnja preventivni pregledi provodit će se u pet županija.

Uz Osječko-baranjsku, sudjeluju još Sisačko-moslavačka, Međimurska, Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska županija. Cilj je pregledati najmanje tisuću osoba.



Postoje dva modela, sistematski u ordinacijama kod izabranih liječnika ili na punktovima u domovima zdravlja, što je do sada odabrala samo Splitsko- dalmatinska županija. Obavljat će ih liječnici obiteljske medicine koji to žele.



"Do sada je sto liječnika obiteljske medicine iskazalo spremnost da se uključi u provođenje preventivnih pregleda, oni će za to biti i dodatno plaćeni", kaže Tomislav Benjak, voditelj Radne skupine za preventivne zdravstvene preglede.



Visina, težina, tlak, šećer u krvi, a EKG prema potrebi. Sistematski će obuhvaćati 13 pretraga.

"Nisam bio 6 godina. Ne da mi se, nisam bolestan, da jesam išao bi svaki dan ovako sam miran", govori Ištvan Tukser iz Osijeka.



"Odazvala bi se sigurno, to je jako dobra stvar i mislim da svatko treba voditi računa o svom zdravlju", priča Jasminka Leko iz Osijeka.



"Ja sam bolesna i idem na kemoterapiju, na vrijeme sam došla na sistematski, i na vrijeme se otkrilo", rekla je Silvija Karapandža iz Osijeka.



Dolazak na pregled građanima će biti slobodan i plaćen dan.

"Ako se ne žele odazvati penalizacije neće biti. Oni neće više moći sudjelovati u pregledima dok traje pilot projekt, ali kasnije kada krene na nacionalnoj razini moći će sudjelovati", govori Benjak.

170 tisuća Hrvata dvije godine nije bilo kod svog liječnika. Sistematski pregledi na nacionalnoj razini trebali bi zaživjeti do kraja godine.