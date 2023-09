Naš reporter isprobao traktor od 350.000 eura. Posjetitelji priznali: 'Nama je dobar i Tomo Vinković'

Najjači i najskuplji traktor na sajmu u Gudovcu ima 425 konjskih snaga i može se dobiti za 350.000 eura i to bez dodatne opreme.

Postiže brzinu od 65 kilometara na sat, a vlasniku nudi komfor u rangu luksuznog automobila. I naravno, kako to već biva u Gudovcu, prvog dana sajma, našao je vlasnika. Ipak, većina o njemu može samo sanjati.

Ivan iz Strmca komentirao je traktor: Hjoooj. A to nije ni puno za onoga tko ga treba, a mi imamo male parcele, za nas je dobar i Tomo Vinković."

Sajam se prostire na 10 hektara, pa strojeva i poljoprivredne mehanizacije ima na svakom koraku. Ubrzo smo pronašli i najskuplji kombajn.

Mihael Horvat voditelj je prodaje i otkriva: "Ovisi o željama kupca on može biti sa žitnim, kukuruznim hederom, dodatnom opremom. Cijena? S PDV-om do 300.000 eura. Svakako atraktivan stroj, a po specifikaciji, trebao bi se uklopiti u strukturu naših OPG-ova."

No, taj kombajn baš i nije za svako gospodarstvo.

Stevo je iz mjesta Veliki Grđevac kaže da je cijena visoka, ali da se isplati za one koji imaju posla: "On treba velike površine, on ne može kod nas na sitno, on treba 50, 60, 100 hektara obrađivati"

Očekuje se niska otkupna cijena žitarica, pa prodavači već znaju da se neće puno trošiti na sajmu. Ni za mehanizaciju, ni za kupnju životinja.

Senad Murtić vlasnik je OPG-a pa kaže da ljudi baš i nisu zainteresirani za kupovinu: "Ali za slikanje jesu, za informacije o tome koliko daju mlijeka, kakvi su janjci, to da, ali da bi netko pitao da bi nešto kupio, proširio stado, to ne."

U Gudovcu se može vidjeti i 400-tinjak grla 180 izlagača. Ima konja, krava, ovaca, ali zbog afričke svinjske kuge - nema svinja.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković komentirala je: "Ja znam kako je ljudima teško, ali mi moramo prijeći iz epidemije u drugu fazu bolesti, kao i druge države članice."

Svinje i njihovi vlasnici tako će još neko vrijeme čekati na posjet Gudovcu, a do onda, glavnu riječ na stočnom dijelu sajma vode konji i goveda.