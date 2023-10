"Ne budi bez veze, veži se": Samo lani, od svih poginulih u prometu, njih čak 50 posto nije bilo vezano

Riječka policija čeka vozača koji se nije vezao I nisu dugo čekali. Dok policajac provjerava njegove podatke, vozač Nikola Francetić nam priznaje pogrešku:

„Inače se vežem ovako kada idem na neke duže relacije, ali evo pošto je uvijek u gradu neka strka, kreni, stani, izađi, onda malo manje pripazim na to!“.

Policajac mu je napisao upozorenje čime je izbjegao kaznu od 130 eura i poručio mu: „Evo ga, izvolite i vežite se!

"Evo odmah se vežem…“ odgovorio je vozač

On odlazi, stiže drugi. Problem isti. Vozač Krešimir Babin iz Rijeke svjestan je pogreške:

„U gradu tu i tamo ja se odvežem ako negdje moram skočiti, ali na otvorenom putu ili to uvijek stavim jer je to vrlo opasno bez pojasa“.

Opasno je i po gradu. Vozite li 50 na sat bez pojasa i sudarite se, sila je kao da ste pali s trećeg kata!

U Primorsko-goranskoj županiji prometnih nesreća 2 % više no lani, ali poginulih 100 % više.

Podatke iznosi Jure Jurković, policijski službenik Policijske uprave primorsko-goranske:

„Na današnji dan imamo ove godine 24 smrtno stradale osobe dok je prošle godine, za cijelu godinu bilo 12 osoba“.

Riječani mjesecima očajavaju i zbog divljanja romobila kao i dostavljača na električnim skuterima koji jure po pješačkoj zoni i samome Korzu. Frapantne trenutke snimaju u Riječkom prometnom centru koji nadzire 80 raskrižja i dnevni promet od 65 tisuća vozila.



Danas su imali Dan otvorenih vrata pa nama i građanima pokazali dio svog posla, tako i kolovošku policijsku potjeru.

"Čovjek vozi suprotnim smjerom po cijelom gradu, strašna jedna snimka. Ostaneš! Ostaneš! Pješaka je puno, ljudi izlaze, subota veče, vidi se svašta", kaže Boris Miškulin, prometni operater Rijeka plusa.

Na glavnom zagrebačkom trgu danas edukativna akcija. Moglo se obići policijska vozila, motocikle i isprobati HAK-ove simulatore brzine i prevrtanja.

Zagrepčanka Kalista Jelić isprobala je simulator: “Bilo je neočekivano sigurno, nisam mislila da će biti takav pritisak kada se okrećeš!“.

Riječanin Vid Vrsalović iznenađen je nakon vrtnje u simulatoru: „Jako zanimljivo iskustvo, zapravo se uoči koliko je pojas bitan jer kad se okreneš naopako skroz si odvojen od sjedala“.

Traži se rješenje, edukacija je ključna, možda i rigoroznije kazne. Voditelj Službe provedbe vozačkih ispita pri HAK-u, Mladenko Kordić podsjeća na statistiku:

„Mi smo prošle godine imali 142 poginule osobe u prometnim nesrećama u osobnim automobilima, od tog broja njih 74, odnosno 52,1 % nije bilo vezano sigurnosnim pojasom", ističe.

Puno je to izgubljenih života i zauvijek uništenih obitelji. Zato se sjetite slogana kampanje za sigurnost u prometu koji kaže: Ne budi bez veze, veži se!