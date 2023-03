Bez tetovaža, svježe ošišani, uredne brade. Tako se nekad moralo izgledati ako ste htjeli u policiju. No, trendovi su se promijenili. Sada se mnogo toga dopušta, a kako uskoro počinju upisi.

O tome što moraju proći mladi kako bi postali budući policijski službenici govorio je načelnik Policijske škole Josip Jović Mario Bošnjak.

"Moraju u određenoj normi položiti, odnosno proći poligon pješačkih prepreka. To je za kolegice četiri minute i 17 sekundi, a za muškarce tri minute i jednu sekundu", objasnio je Bošnjak.

Pasti se smije dva puta. Iako su i dalje pravila stroga, ove godine ipak su malo realniji, ali i prilagođeniji trendovima pa se u policijsku školu mogu prijaviti i osobe s tetovažama.

"One ne smiju biti uvredljivog sadržaja, a da li osoba ima ili nema tetovažu uvredljivog sadržaja - to odlučuje zdravstvena komisija Ministarstva unutarnjih poslova. Što se tiče frizure, ona je propisana posebnim uputama kako se regulira za policajce i učenike, za žene mora biti svezana u rep, za muškarce kraća sa strane do 3 milimetra itd..postoje određena pravila, brada mora biti uredna podšišana do tri milimetra duljine", izjavio je Bošnjak.

Na policijskoj akademiji trenutačno je više od 600 kandidata. Među njima i vrhunski sportaši poput Matije Gregurića, državnog prvaka u bacanju kladiva koji se trenutačno priprema za Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre.

"To mi je novo iskustvo u životu i s time se nakon svoje sportske karijere mislim baviti te sam zadovoljan jako s ovim odabirom", istaknuo je Gregurić.

Buđenje u sedam, red rad i disciplina. Sportašima koji su na akademiji ne pada teško.

"Nije problem pošto ja sam uvijek bila više posvećena više treniranju nego nekim izlascima i kavama ali sve u svemu sve se to da, tu se može popiti kava i sa ljudima iz odjela i sa ostalim tako da to nije nikakav problem", rekla je Dijana Pavlović, viceprvakinja u judu juniora.

Mihajel Salajec prvak Hrvatske u hrvanju gotovo da je završio s Policijskom akademijom.

"Tako sam je nekako i zamišljao. Ispunjena su očekivanja. Nije preteško", rekao je Salajec.

Akademiji su cilj upravo i vrhunski sportaši kojima se omogućuju svakodnevni odlasci na trening.

"Nadamo se. Mi ih pozivamo i bilo bi nam drago da se uključi što veći broj mladih sportaša, jer trebamo ih", rekao je Mario Culej, voditelj Službe za policijski trening.

Uz posebnu fizičku i psihičku sposobnost, svi kandidati moraju biti dostojni obavljanja posla policije. Ne smiju biti članovi političke stranke. Moraju biti hrvatski državljani. Ako su učenici, ne stariji od 19 godina. Polaznici ne stariji od 28. Natječaj uskoro počinje.