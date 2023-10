STRAH OD POSKUPLJENJA Neki žele zadržati dvojne cijene, a što kažu građani o nestanku kuna? 'Joža Manolić ju je sahranio dva puta'

Cijene izražene i u kunama moraju ostati jer tako će se jedino spriječiti poskupljenja u idućoj godini. U to su uvjereni u Hrvatskoj udruzi potrošaČa i protive se uklanjanju cijena u kunama s polica trgovina od prvog siječnja. Ukidanje dvojnog računanja smatraju da bi moglo bi dovesti do novog vala poskupljenja. Nude i rješenje, no s njima se ipak ne slažu trgovci. Što kažu dvije suprotne strane pogledajte u prilogu Dajane Šošić