Nema tko nije skrivio nesreću. Ipak, rijetko ih je to stajalo karijere jer su se vraćali u politički ring

Prije gotovo 14 godina u Mađarskoj svojim automobilom na plavu Škodu Fabiju je naletio Radimir Čačić. Poginulo je dvoje ljudi, a on se opravdavao kišom, skliskim kolnikom i gustom maglom. Bivši ministar gospodarstva i potpredsjednik Vlade tada je govorio: "Moja odgovornost je neupitna. Ja sam uzročnik, ali naravno ne jedini ove nesreće, a pravne krivice će utvrditi sud."

Tužiteljstvo je tvrdilo da je vozio prebrzo i zahtijevali su kaznu do pet godina zatvora. Tek nakon pravomoćne drugostupanjske presude suda u Mađarskoj - podnio je ostavku. Bilo je to u studenom 2012-te. Izišao je pred novinare s tadašnjim predsjednikom Vlade Zoranom Milanovićem i rekao:

"Konsekvence su jasne. Ja podnosim ostavku na svoje funkcije u Vladi."

Kaznu je izdržao u kaznionici poluotvorenog tipa u Valturi kod Pule. I vratio se u politiku. Iz nje je nakratko otišao pokojni Milan Bandić. Prije 11 godina skrivio je prometnu nesreću, pobjegao i pokušao podmiti policajca. Pod pritiskom je podnio ostavku - da bi se dvije godine kasnije - vratio.

Pijan je u službeni automobil sjeo i bivši HNS-ov ministar kulture Berislav Šipuš. Rutinski ga je zaustavila policija i izmjerila 0,7 promila alkohola u krvi. Tada su ga novinari upitali: "Kako vam se moglo dogoditi da pod utjecajem alkohola sjednete za službeni auto?", a on je odgovorio: "No comment."

Službeni automobil vozio je prošle godine vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić i sve pokušao zataškati. U Cerni je pod utjecajem alkohola i neprilagođene brzine oštetio dva vozila, te ogradu obiteljske kuće.

"Dogodilo se apsolutno sve što stoji u zapisnicima tako kako se dogodilo. Ja sam u svojim priopćenjima rekao sve što imam o toj temi reći." – poručio je Damir Dekanić. Nije baš bilo kako je župan govorio. Tvrdio je da je bio suvozač, a tako je stajalo u policijskom izvješću.

Za RTL ekskluzivno su progovorili svjedoci. "Sam je bio u autu, to definitivno. Kad smo došli na mjesto nesreće on je jednostavno izašao s vozačevog mjesta. Vidno pijan. Doslovce je ispao iz auta." – rekli su svjedoci tada.

Za Dekanića sve je bila hajka, ali godinu dana kasnije je uhićen. On, troje policajaca i još dvije osobe. Određen mu je istražni zatvor od 30 dana.

U ožujku 2019-te godine bivša ministrica Gabrijela Žalac u Vinkovcima je naletjela na djevojčicu koja je pretrčavala kolnik. Nije bila pod utjecajem alkohola, ali je vozila bez važeće vozačke dozvole. U suzama je priznala.

"Izletjela mi je pred auto djevojčica. Išla sam u trgovinu. Na licu mjesta sam joj pomogla. Jako sam potresena. Ne znam što da kažem. Nisam ni znala da je vozačka istekla. Evo, tu je vozačka dozvola koja je istekla 9.6.2016. godine. No, to me ne opravdava!" – kroz suze je govorila Žalac.

Nikakvo opravdanje, a ni suze nije priznavala oporba - danima se tražila njezina ostavka. I sama ju je ponudila, ali Plenković je nije prihvatio.

"To je jedan propust, svojevrsni nemar. To nije kazneno djelo, to je prekršaj", govorio je.

Kaznene prijave protiv nje su odbačene, smijenjena je tek četiri mjeseca kasnije. Ne u jednoj nego u dvije prometne nesreće sudjelovao je bivši predsjednik Ivo Josipović. 2017. godine zabio se u parkirani terenac, a pet godina kasnije u ogradu kafića.

Nije bio pod utjecajem alkohola. Za RTL je Željko Drmić vlasnik oštećenog kafića poručio: "Ja sam pitao treba li zvati hitnu, osjećaju li se dobro, bile su u šoku, one su rekle da ne. Ja sam svima donio vodu, donio sam i Ivi Josipoviću vodu jer je i on isto bio u šoku.

Procijenjenu štetu od 4000 eura obećao je platiti. Dobio je i kaznu od 200 eura pa platio pola na licu mjesta. S 1, 58 promila alkohola u krvi samo nekoliko dana nakon što je dobio povjerenje Varaždinaca, gradonačelnik Goran Habuš skrivio je lakšu prometnu nesreću. Vraćao se s proslave Martinja u službenom automobilu.

Sam je stao pred novinare: "Izuzetno mi je teško. Ovi dani nisu laki za mene niti za moju obitelj. Veliki medijski pritisak. Ja sam potpuno svjestan svoje odgovornosti." Nesreću je kod Bosiljeva 2005. skrivila je tadašnja predsjednica HNS-a Vesna Pusić. Zadobila je ozljede glave i prijelom rebara, a u nesreći je uginuo njen pas.

Pod utjecajem alkohola policija je zaustavila tadašnjeg člana predsjedništva SDP-a Davora Bernardića. On se pravdao riječima: "Bitna je razlika kad je netko u vlasti, ministar, dio najviše izvršne vlasti i kad netko još pritom skoro ubije malu djevojčicu to je velika razlika.

Prošle godine Dalibor Šemper, predstojnik ureda potpredsjednice Šimprage pijan je udario dječaka. Razriješen je dužnosti, ali bez otkaza - premješten je na manje plaćeno mjesto. Kad se podvuče crta političare za volanom i nesreće koje su skrivili - rijetke je stajala političke karijere.