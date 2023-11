nekome smeće, nekome kruh Nenadova mirovina je 150 eura pa od 7 do 22 skuplja boce. Prijeđe i do 30 km na dan: 'U početku me bilo sramota, ali...'

Društvo na ulici sve mu je veće. Nekad ih je bilo desetke, a sada na stotine. Povratna ambalaža mnogima je jedini izlaz iz nezaposlenosti i niskih primanja