MINI BOROVI Neobična borba španjolskih gradova: Čije je božićno drvce najmanje?

Dok se svi gradovi širom svijeta ovih dana nadmeću čija je božićna jelka veća, u Španjolskoj traje borba za titulu one najmanje. U Pontevedri u provinciji Galiciji izloženo je najmanje drvce u zemlji. Tvrde lokalne vlasti. No s tim se ne slažu u najmanje tri druga španjolska gradića koji se reklamiraju s mini borovima, ali turistima sve to ne smeta svatko zastane kod lokalne atrakcije da se uvjeri kako veličina nije najvažnija, barem u božićno vrijeme. Važna je veličina srca