IDE ZIMA, IDU PROBLEMI Neprestano su nestašice lijekova, a sad stiže upozorenje: 'Moglo bi biti i gore!' Stigli i prijedlozi o poskupljenjima...

U ovoj je godini samo do sada prijavljeno 185 nestašica lijekova. Iz Hrvatske udruge poslodavaca upozoravaju - moglo bi biti i gore. Uglavnom je riječ o generičkim lijekovima, odnosno lijekovima široke upotrebe koje koristi najveći broj pacijenta. Proizvođači poručuju da su razlog za smanjenu dostupnost lijekova rastući troškovi proizvodnje i sve niže cijene lijekova. U prosjeku kutija lijeka košta oko 4,5 eura. Zato traže da se promijeni model javne nabave, odnosno da se ugovori za nabavu lijekova ne sklapaju samo s jednim proizvođačem te da se cijene lijekova usklade s inflacijom. Ministarstvu su uputili prijedlog rasta cijena od 15 posto za lijekove koji koštaju do 25 eura i 10 posto za lijekove od 26 do 50 eura. "To povećanje cijena lijekova pacijenti neće osjetiti, svi lijekovi o kojima pričamo su lijekovi na recept koji se plaćaju iz HZZO-a. Ako budu niže pojavnosti neće biti problema ove zime, ali evo moram najaviti da za neke antibiotike će biti nestašica ove zime", poručila je predsjednica Udruge proizvođača lijekova pri HUP-u Ana Gongola.