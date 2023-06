'Netko mora završiti u zatvoru da bi naučio. Budala uči na svojim greškama. Ljude treba educirati'

Nesreću u Buzinu za RTL Danas komentirao je i najpoznatiji hrvatski vozač - Juraj Šebalj. S njim je razgovarao RTL-ov Borko Brunović s njim je u pauzi između dvije utrke najstarijeg rally natjecanja u Hrvatskoj.

Jeste li vidjeli video nesreće?

"Nažalost, vidio sam, izgleda grozno. Nemam ništa protiv tzv. 'car meetova', ljudi se okupe, gledaju tuđe automobile, to je na neki način dio vozačke kulture i na kraju krajeva odrastanja mladih. Ali, onda netko želi biti faca i onda 'sad ću ja pred svima u krugu od 50 metara pokazati što ja mogu sa svojim automobilom'. Meni je to nevjerojatno. Ako iz toga ništa nismo naučili, onda nismo ništa napravili. Katastrofa"

Mladić od 23 godine je vozio automobil od 510 konja, nema previše iskustva.

"Svatko bi volio probati takve automobile, i OK nije zabranjeno. ESP mora biti uključen, da je bio uključen - takvo nešto se ne bi dogodilo. Takve stvari se ne rade u krugu ljudi. Kako nismo naučili? Pun je internet takvog da ne budem prost što ljudi rade na cesti i uvijek s bijesnim automobilom i stražnjim pogonom, napili gas i auto ode odjedanput lijevo"

Kako riješiti taj problem?

"Ako iz toga nisu naučili, nažalost netko mora završiti u zatvoru da bi naučio. Budala uči na svojim pogreškama. Pametan na tuđim. Treba educirati ljude, s ograničenjima i zabranama nećemo ništa napraviti. Samo ćemo mladima dati da budu u zabranjenoj zoni, a to je zabranjeno voće i onda oni to tako vole. Ne može netko od 50-60 godina razumjeti mlade. Treba vidjeti što treba napraviti da mlade naučimo, maknemo ih s ceste i stavimo ih na trkaće staze. Danas vozimo utrku, vozimo se točno po ograničenjima. Čak imamo i GPS, ako slučajno prekoračim - organizator me kažnjava. Na brzinskom ispitu dokazujemo tko je najbolji"

Savjet, preporuka mladima koji žele ući u svijet automobilizma?

"Imamo jako puno disciplina. Otiđite na Grobnik, tamo se vozite brzo. Postoje škole vožnje. Samo treba otići na internet i vjerujte zadovoljit ćete adrenalin u sebi. Svatko ga ima, svi smo bili mladi. Moram nešto napraviti. Ima ljudi koji voze brze automobile, ljudi koji voze bicikle nizbrdo po Sljemenu, netko igra nogomet. Hajdemo biti pametni, roditelji razgovarajte sa svojom djecom i gledajte što radi"