Neuhranjenim konjima na ranču iznad Kaštela se naziru rebra, a vlasnik tvrdi: 'Stomak im je pun'

Veterinarska inspekcija utvrđuje je su li konji na ranču u Rudinama iznad Kaštela neuhranjeni jer neke od 12 životinja koje drži vlasnik Dino Babič, djeluju iscrpljeno i zanemareno.

Ipak, Babič tvrdi da je riječ o starim konjima koji su bili bolesni i još se oporavljaju.

"Moji konji svi imaju drob, puni su, stomak im je pun. Dobili su paste za parazite, dobili su sve, ali zašto ne prima, to je upitno. Je li zbog starosti je li to zbog sunca", objašnjava vlasnik.

Vlasnik uvjerava da konje hrani tri puta dnevno, a dodaje riječ je o arapskoj vrsti koja je inače sitnije građe. Susjedi na optužbe o gladnim životinjama odmahuju rukom.

"Većina konja nije neuhranjena, nego su to mršaviji konji koji su za trke. To su Arapi i ne mogu biti kao Lipicanci jaki, Hrvatski posavci... Tako da naši ljudi to brkaju", komentira susjed Darijo Duraković.

"Tim konjima ne fali ništa. Kad bi možda pečene janjetine zaželjeli, možda bi im i to donio. Imaju sve", dodaje sumještanin Anđelo Ćaleta.

No, veterinarska inspekcija vlasnika je prije nekoliko godina prijavila sudu zbog neadekvatnog držanja konja.

"U inspekcijskim nadzorima utvrđeno je kršenje Zakona o zaštiti životinja temeljem čega je podnesen prekršajni nalog Općinskom prekršajnom sudu u Splitu", piše Državni inspektorat.

Postupak je na kraju obustavljen u kolovozu ove godine zbog zastare. Više od sudskih sporova, vlasnika ranča brine tko je kriomice nedavno nahranio njegove konje s vrećom zobi.

"Njih se 5-6 valjalo u mukama. Konji dobiju kolike. Bili su cijeli od blata i zemlje. To nije u redu i nije dobro. Mogao mi je konj uginuti radi nečije pogrešne dobronamjernosti“, dodaje Babič.

Nahranio ih je netko tko je zaključio da su gladni. Nadzor veterinarske inspekcije, koji je još uvijek u tijeku, utvrdit će jesu li konji neuhranjeni i imaju li na ovom ranču zadovoljavajuće uvjete.