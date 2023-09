Nevjerojatna izjava veterinara koji je pregledao konja kojeg su pretukli: 'Otkud vi znate da je zlostavljan'

Da ti srce pukne od tuge. Plemenitu, plahu, divnu životinju nemilosrdno udaraju drvenim kolcima. Konj zavezan, uplašen i nemoćan. A onda se, kao da sve ovo nije previše, divljačkom napadu pridružuje još jedan muškarac. I koliko god je gnjusno da su ovo neki gledali uživo, poneki čak i bodrili zlostavljače, toliko je ta objava donijela i pravdu.

Sve je počelo danas oko 13 sati. Pet policijskih automobila zaustavilo se pred kućom rednog broja 13. Riječ je o zlostavljanju životinja kako bi bile spremnije za štamparijade, natjecanja konja u vuči balvana teških i dvije tone. Ta događanja, na kojima se ilegalno kocka, nastala su u kafanskim prepirkama čiji su konji najjači. A ovaj je, prema skandaloznoj izjavi veterinara, da je snimka možda krivo protumačena- prilično jak.

"Taj konj je plah. On je težak kao narav i onda nešto se dogodilo da je. Ne znam možda je kriva interpretacija te snimke", govori nam Berislav Špigelski, veterinar Veterinarske stanice Karlovac.

Na pitanje je li pogledao snimku, odgovara:

"Nisam, Moj zadatak je da vidim u kakvom je stanju konj. I on je u odličnom stanju samo je plah. On je takav", govori.

Na konstataciju naše novinarke da nije ni čudo s obzirom na to da je zlostavljan, odgovara:

"Otkud vi znate da je zlostavljan".

"Sve ima na snimci", odgovorila mu je naša novinarka.

"A to ne znam", poručuju i konstatira da nije njegov zadatak da pogleda snimku.

Iz Udruge Prijatelji životinja šokirani su ovakvom izjavom.

"Smatramo to posebnom katastrofom zato što jednostavno kao da kažete žrtvi bilo kakve vrste zlostavljana da ona može još istrpjeti takvog zlostavljana, da ona može još trpjeti do svoje smrti. Katastrofa. Srce me boli. Jednostavno, osjećaj za pravdu je toliko pogođen i mislim da dijelim sa svim građanima isto", govori Luka Oman. iz Udruge Prijatelji Životinja.

Koliki su mu strah u kosti utjerali govori i činjenica da se iz ove štale svih sati policijskog pretresa nije pusti glas, nijednom nije zarzao. Čak ni onda ga je, policija, na njegovu sreću -izuzela vlasniku. A on je uhićen. Prijeti mu kazna do jedne godine zatvora.

"Kazne moraju biti veće. Ovo je doslovno kazna propisana pet putra manje nego što su propisane kazne za oštećivanje tuđe stvari", dodaje Oman.

Prijatelji životinja žele da mu se oduzmu sve ostale životinje.