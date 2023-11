TOMISLAV NOVOSEL Nevrijeme stiže i u Hrvatsku: 'Očekuju nas dvije jače kišne epizode, ali ne i oni ekstremi kao prošle godine'

Stanje s vremenskim neprilikama prati Mario Jurič koji je razgovarao s Tomislavom Novoselom iz Centra za obranu od poplava Hrvatskih voda. "Kao što su meteorolozi najavili ovo očekuju nas dvije jače kišne epizode. Prva večeras, odnosno noćas i sutra do podneva i druga sa subote na nedjelju. Što možemo očekivati? Kako ste rekli najviše problema na riječkom području Gorskog kotara gdje se očekuje najviše oborina, a slično smo imali prije par dana. To je područje bujičnih vodotokova Gorski kotar, gornji tok rijeke Kupe, područje Brod na Kupi Hrvatsko. Jako slični vodostaj se mogao očekivati. Karakteristika svih bujičnih vodotoka vrlo brzo porast vodostaja, intenzivan lokalni pljuskovi, ali jedino što je dobro kod tih bujičnih vodotoka oni se isto tako vrlo brzo i opadaju", rekao je Novosel. Slovenija izdala upozorenje svojim građanima da potraže sklonište da će otvoriti neke škole. Treba li to primijeniti i u Hrvatskoj ili ipak ne? "U ovom trenutku ne nadamo se i prognoze. Znači, olakotna okolnost znači sliv Korane i Mrežnice ne bi trebalo toliko pogoditi. Znači i područje Karlovačko. Znači, ne očekuje se neki onakvi ekstremi kakvi su bili prošle godine, recimo u devetom mjesecu kada je bilo iznad 800 centimetara. Sada očekujemo ipak metar i pol niže vodostaj u odnosu na to razdoblje", rekao je Novosel.