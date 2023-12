Iako se mjesecima spekulira da će parlamentarni izbori biti na proljeće, moguće da ćemo prije na more nego na birališta. Stav je to dijela oporbe. Nikola Grmoja iz Mosta poručuje da će zbog svih afera Plenković vrlo vjerojatno odgađati izaći pred hrvatske građane pa dodaje: "To mu neće pomoći. Vratit ćemo Hrvatsku hrvatskom narodu i oteti je korumpiranoj kliki, tajkunima i onima koji su je zarobili“.

Razlog odgode izbora, navodno planiranih za travanj, i u Domovinskom pokretu vide zato što je zadnja afera Savjetnik dosta oštetila HDZ. "Jer tu imamo zaista nešto što dosad nismo vidjeli, da je jedan ministar direktno rušio predsjednika svoje stranke koji ga je tamo postavio. I još surađujući sa strankom koja se navodno bori protiv korupcije“, rekao je Igor Peternel iz Domovinskog pokreta.

U stranci Možemo! poručuju da su afere postale kontinuitet HDZ-a. Jelena Miloš, saborska zastupnica, kaže: "Sjetimo se samo afere plin za cent, pa imovinske kartice Grlić-Radmana, pa imamo de facto novu Fimi Media. Afere su postale redovita praksa HDZ-a“. No svi se u oporbi slažu da izbori trebaju biti odmah. SDP-ovci su uputili zahtjev za raspuštanje sabora. Sabina Glasovac, potpredsjednica sabora iz redova SDP-a, poručuje da je razlog: "Jer smatramo i da smrad ove plinske afere, zaraćene strane u energetici koriste sva moguća sredstva u tom bratoubilačkom ratu. Tako da mi smatramo da izbori čim, čim prije – tim, tim bolje“.

I iz dijela HDZ-a može se neslužbeno čuti da bi se parlamentarni izbori mogli održati krajem kolovoza, na krilima dobre turističke sezone. Upitan baš jučer o datumu, Plenković nije htio ništa otkriti. "O tom potom. A zašto bi to bila tema, kad je redoviti rok? Tko to unaprijed toliko govori kad će biti izbori?“, rekao je premijer.

Kada bi izbori bili na proljeće poklopili bi se s predizbornim poklonima - rast plaća u državnom i javnom sektoru, zamrzavanje cijene plina, dolazak prva četiri borbena aviona Rafale.

HDZ sa svojim koalicijskim partnerom HSLS-om o tome još nije razgovarao. Ali šef liberala ne vjeruje u ljetni scenarij, jer građani ne vole tada ići na birališta. Predsjednik stranke i gradonačelnik Bjelovara, Dario Hrebak, poručuje da će odlučiti premijer u dogovoru s koalicijskim partnerima i dodaje: "Ja i dalje vjerujem da bi to najbolje bilo na proljeće. Međutim, to ćemo se mi kao koalicijski partneri dogovoriti kad je najbolje. A onda će predsjednik odrediti točan datum, točnu nedjelju“.

Redovni rok bi bio srpanj iduće godine. Sve do kraja rujna mogu se smatrati redovnima.