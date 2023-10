Dobrodošlo za premijera Andreja Plenkovića danas nije bilo pitanje o Frani Barbariću, šefu Uprave HEP-a. Zbog bespravne gradnje, barbarića je kazneno prijavio Državni inspektora, u sklopu izvida ispitalo splitsko Općinsko državno odvjetništvo. Plenković o svemu kaže: "Ja o tome ne znam ništa, samo sam vidio vijest, pa to nema veze sa mnom… Pitajte njega to, to su njegove stvari to nema veze sa mnom. '

Kao ni činjenica da je HEP tužio saborskog zastupnika Zvonimira Troskota koji je prvi upozorio na nepravilnosti u firmu i to zbog izjave da je firma u bankrotu. O tome, pak, kaže da on kao premijer nikoga ne tuži i da s time nema veze.

Neslužbeno - nije sporna samo Barbarićeva kuća sagrađena bez građevinske dozvole, već se provode i izvidi kako je struja dovedena do nje kad nema ni dozvolu. Klub Mosta u saborsku je proceduru uputio i zaključak kojim bi Sabor obvezao Vladu da smijeni Upravu HEP-a. Nikola Grmoja (MOST) o svemu kaže: "Plenkovića se više ne može gledati, on gotovo da ne može preko svojih usta prevaliti ime Frane Barbarića kada ga novinari pitaju. On ih upućuje na Franu Barbarića, koji ovisi o njegovoj odluci."

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin je nešto suroviji: "Njega je prijavio Državni inspektorat, pa ako te oni prijave - pa Bog te mazo, moraš se maknut, no još je gore- Plenkovićevo ignoriranje ponašanja takve osobe u njegovom najužem krugu."

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže: "Ja vam samo mogu ponoviti ono što ste čuli i od predsjednika Vlade - dobit ćete odgovor."

Koji javnost čeka već čeka više od tri mjeseca.