Dok se Vlada poziva na temeljno pravo na odmor radnika u trgovini, pekari se pitaju što je s njihovim temeljnim pravom- Raditi i zaraditi.

"Pekara se ne bi trebala zatvarati ni u najgorim situacijama, ljudi ne mogu bez kruha. Nije isto kupiti kruh dan prije ili u nedjelju. Mislim da će to biti veliki gubitak i da će se puno otkaza morati dijelit u svim pekarama diljem Hrvatske", govori Flamur Ćenaj, vlasnik pekare

"Mislim da ću samo ranije razmišljati kad ću kupiti kruh, ali sad dal će mi faliti isključivo nedjeljom, mislim da neće", kazao Mario Smoković iz Rijeke.

Ljudi će se snaći, ali činjenica je da je nedjelja u pekarama najprometniji dan u tjednu.

"Troškovi su svakim danom sve veći i veći, ništa ne pada, cijena, kažem, PDV 25 posto na burek, na prehrambene proizvode, na šta bi trebao biti i niži u odnosu na ostale stvari. Mislim da će se ljudi čak početi seliti odavde, a kamoli zatvarati pekare", kazao je Ćenaj.

I vlasnici apartmana misle da bi neradne nedjelje mogle biti problem.

"Evo tu je frižider i oni si onda napune svakodnevno svoje namirnice koje koriste za doručak, za večeru, kako ih je volja", govori vlasnica apartmana.

Par iz Francuske upravo tako provodi odmore. Žele u hladnjaku imati svježe namirnice i mogućnost da odu u kupovinu svaki dan.

"Jer to je samo nekoliko mjeseci i ljudi koji dođu moraju svakodnevno uživati u slobodnom vremenu", kazala je Maria iz Francuske.

"Imao isti problem u Francuskoj. Potpuno isti. Ljudi se s tim ne slažu", govori Roger iz Francuske.

A ne slažu se jer su se vremena promijenila. Desanka se iznajmljivanjem bavi desetljećima, a nedjeljom zatvorene trgovine su nešto što je u turizmu funkcioniralo osamdesetih godina. Nije sigurna hoće li danas.

"Zato što je onda bila drukčija klasa ljudi koji su voljeli iznajmiti sobe i željeli su da im domaćin uz smještaj i da doručak, jer su bili komotniji. Oni odu svaku nedjelju. Svaku nedjelju idu istraživati, pogledati i domaći naš proizvod kupiti sljedeći dan", kazala je vlasnica apartmana u Opatiji Desanka Juraga.

Ipak mnogi gosti kažu da će se lako snaći.

"Ne očekujem ići u trgovinu nego u neki restoran, koji je otvoren i to je ok da za turiste je to. Kako bih rekla, na raspolaganju, a trgovine.. neće nitko ići u trgovine", kazala je Ljubica iz Švicarske.

Trgovine će biti zatvorena i na sve blagdane.U špici sezone 5., ili, pak, 15. kolovoza, kada turisti hrle u svetišta- vodu neće moći kupiti u dućanima. Ali hoće - na pumpama.