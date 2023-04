Najviši neboder nadomak je građevinske dozvole. Nakon prepucavanja gradskih vlasti i investitora što je legalno, a što ne, stiglo je rješenje po kojem je zgrada u skladu s GUP- om

"Ne mogu komentirati postupke u tijeku, to smo vas upozorili, jer bi se to moglo smatrati pritiskom na službenike. Molim vas da nas ne dovodite u neugodnu situaciju.", kazao nam je Bojan Ivošević, zamjenik gradonačelnika Splita

Investitor je po uputama Ministarstva tražio izmjene građevinske dozvole zbog nadogradnje na krovu. A dozvola se ovoj 70 milijuna vrijednoj investiciji mijenjala više puta.

“To je apsurdnost hrvatske države. Investitoru kojem je na neki način omogućeno nešto što se po zakonu nije smjelo zadržava pravo na ono što mu je omogućeno", tvrdi Ivošević.

Investitor, pak, optužuje splitsku vlast.

“Žao nam je što su gospodin Puljak i gospodin Ivošević mjesecima obmanjivali javnost, izgovarali uvrede i protivno zakonu kočili kapitalni splitski projekt u kojem će raditi više od tisuću ljudi zbog svoje osobne taštine", izjavio je Josip Komar, Westgate Development Group”

I oporba smatra je riječ o osobnim obračunima….

"Ovo je čisto miješanje politike u rad struke, u koje se gradonačelnik I zamjenik su se umiješali u ovaj postupak", kaže Tomislav Šuta, predsjednik splitskog HDZ-a.

Dokumentaciju češlja i Uskok. A građani su nakon svega zbunjeni.

“Ne virujem da će tako skoro. Riješit će se, ali ne baš skoro ", kaže Splićanka Ami Kolić.

"Na kraju će biti pozitivno. Mislim da će to biti OK, on će se otvoriti I sve će imati sretan završetak", smatra Marija Martinić.

Sada se čeka posljednja izmjena, a ako je dobije više neće biti najviša ilegalna zgrada u Hrvatskoj.