Nikad skuplji povratak u klupe, roditelji otkrivaju: 'Imam troje djece i po jednom ću potrošiti 100 eura'

Bilježnice, pernice i torbe spremne su za novu školsku godinu. Petar će u drugi, Emanuel u treći, a njihova sestra Aurelia u osmi razred.

"Novu torbu imam, puno novih bilježnica i bojica", govori nam Petar. Emanuel nije kupovao novu torbu, dok se Aurelia najviše veselila novoj odjeći i priboru.

Udžbenici će ih kao i sve osnovnoškolce dočekati na školskim klupama, a na roditeljima je trošak svega ostalog.

Njihov otac Antun priznaje nam da se svake godine za početak škole sve više i više izdvaja. "Ove godine je poskupjelo kao i sve ostalo. Nisu to samo bilježnice i olovke, ima odjeće, šlape, torbe. Svi troje će i u glazbenu, tu su i vannastavne aktivnosti", objašnjava.

Majka Jasmina priznaje nam da ovoga puta nisu kupovali tru, već samo jednu školsku torbu. "Nekako tijekom cijele godine kupujemo školski pribor i bilježnice i uvijek imamo neki višak i onda se smanji to veliko opterećenje na početku školske godine", kaže.

A budžet je teško planirati. Da je prva školska košarica u eurima skuplja od lanjske u kunama slažu se mnogi roditelji. "Računamo tu oko 100, 150 eura da bi bilo sve što bi trebali uzeti", rekla nam je Mirna iz Rijeke.

Sličnu svotu izdvojit će i Jasna iz Zagreba. "Imam troje djece koja idu u prvi, četvrti i četvrti srednje. Sad trenutno ću potrošit 80-ak, ali 100 eura sigurno po djetetu", dodala je.

Cijene variraju od trgovine do trgovine. Ovisno o broju i debljini listova, kvaliteti i izgledu korica cijena bilježnica je od 1 do gotovo 3 eura. Cijena pernice varira od 11 do 42 eura, ovisno o veličini i količini pribora koji sadrži.

U odnosu na prošlu godinu cijene bilježnica prosječno su narasle za 22 posto, školskog pribora za 18 posto baš kao i cijene pernica i torbi.

"Stvarno se možete iznenaditi kad vidite da je jedna olovčica koštala pola eura, a sad je euro i pol", ističe prodavačica Danica iz jedne knjižare. "Cijene stvarno jesu više, nekih 20ak - 30ak posto, može sve ovisiti o brandu", dodaje i kaže da su torbe sve kvalitetnije, izrađene od boljih materijala i lakše. "Vjerujem da i izrada podiže cijenu koja će biti veća svake sezone", zaključuje.

Za mnoge roditelje srednjoškolaca tu je i trošak udžbenika. Besplatni udžbenici osigurani su za sve učenike osnovnih kao i za učenike srednjih škola iz obitelji nižih primanja. Jedan besplatan obrok i dalje će imati osnovnoškolci, a u školama koje će provoditi program cjelodnevne škole uz udžbenike besplatni će biti i drugi materijali.

"U to ubrajamo radne bilježnice, atlasi, likovne mape. Osigurana su i sredstva za sve obroke, odnosno za tri obroka dok djeca borave u školi", ranije je kazala državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Iva Ivanković.

Za program cjelodnevne škole prijavile su se 64 škole, a od ponedjeljka provoditi će ga 62. Nastava, ručak, pa učenje i pisanje zadaća, nakon obveznog dijela cjelodnevne škole slijede izvannastavne aktivnosti za one koji to žele.

"Njihov dan će počinjati u 8 ujutro i trajat će za učenike razredne nastave do 14, a do 15, 15 i 30 za učenike viših razreda. Opreme smo naručili zaista mnogo, od suvremenih digitalnih tehnologija, interaktivni zaslona u svim učionicama, laptopa i tablete za učenike, cjelokupan školski namještaj", ispričao nam je ravnatelj Osnovne škole Augusta Šenoe u Osijeku, Vedran Čerina.

Stižu i novi predmeti prirodoslovlje, društvo i zajednica, praktične vještine te svijet i ja kao alternativa vjeronauku. Informatika preimenovana u informacijske i digitalne kompetnecije postaje obvezna za sve. Povećava se satnica hrvatskog i matematike, a tjelesni više neće predavati učitelji razredne nastave.

Ravnatelj Osnovne škole Ivana Cankara u Zagrebu, Boris Počuča, priznao je da su morali zaposliti dva profesora tjelesnog i po jednog matematike i hrvatskog zbog povećane satnice. "Ako bi htjeli iskoristiti puni potencijal cjelodnevne škole onako kako je ona i zamišljena morat ćemo i u nadogradnju škole", najavio je.

No, nisu zadovoljni svi. Bunili su se nastavnici, a roditelji iz Novog Marofa i Draganića podigli su ustavnu tužbu.

"Nas smeta što će to utjecat na našu djecu, povećanje satnice, obvezno sjedenje za klupom bez ikakvog razloga. 8 ili 9 sati tjedno više to nije potrebno. I ne želimo sudjelovati u tom programu", već je ranije kazao Božidar iz Novog Marofa.

I prije početka nove školske godine spominju se prosvjedi, a sindikati su nezadovoljni Zakonom o plaćama.

"Imamo naslijeđene, a i neke nove probleme. Cijena rada zaposlenih u školama se drastično smanjuje. Unatoč povećanima inflacija to sve pojede što znači da naš rad vrijedi sve manje i manje", poručuje predsjednik Sindikata Preporod, Željko Stipić.

A i školarci imaju svoja očekivanja pa se Petar s početka priče najviše raduje prijateljima i učitelju. Emanuela vesele novi uspjesi, matematika i volina, dok se Aurelia nada boljem uspjehu nego lani.

U školske klupe sutra se vraća 445 800 učenika, prvašića je nikad manje, prema prvim procjenama 35 tisuća.