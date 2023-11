Interes za struju probudio se prije četiri godine, a sada je prva i jedina elektroinstalaterka Srednje škole u Glini.

"Tata i tetak radili su kuću prije četiri godine i tada se meni svidjelo raditi s utičnicama, žicama i sva ta spajanja. Mama je rekla da upišem što hoću, a tata je rekao da upišem nešto drugo jer je to muški posao, ali ja sam ostala pri svome", rekla je Nikol Nedeljković učenica Srednje škole Glina.

Zanimanje elektroinstalatera u cijeloj je zemlji ove godine upisalo 396-ero učenika, uz Nikol odabrala ga je još jedna učenica u Đakovu.

"Obično mi kažu da je to muška škola, muško zanimanje, da nije za cure. To nije istina, svatko može raditi to, svatko tko zna sa strujom bio muško ili žensko."

Razred dijeli s 13-ero kolega, dobro se slažu i međusobno si pomažu.

"Ona je jedina i glavna je. Mi kad nemamo domaću zadaću ona nama da svoju i pomogne nam, isto tako kad njoj nešto ne ide, mi njoj pomognemo", poručuje Leon Baković, učenik Srednje škole Glina.

"Nisam očekivao da ćemo imati curu u razredu, ali ugodno sam se iznenadio i dobro je družimo se i pomažemo jedini drugima", tvrdi Roko Žarinac učenik Srednje škole Glina.

Na ovaj način, ravnateljica škole kaže, ruše se predrasude o muškim i ženskim zanimanjima.

"Mislim da kao škola i kao roditelji trebamo poštivati afinitete, stavove i želje naše djece i to neovisno o tome odabiru li muška ili ženska zanimanja. Mislim da ih trebamo prestati tako i dijeliti pa će biti i više zanimanja", dodaje Marija Margušić-Novosel, ravnateljica Srednje škole Glina.

Interes učenika za trogodišnja strukovna zanimanja u Hrvatskoj posljednje tri godine raste.

"Oni pronalaze zaposlenje nakon srednje škole, vrlo su uspješni. Fakultet ne mora biti jedini izbor. Radiš i zarađuje svojim rukama, pokazalo se da su ta zanimanja tražena. Naći dobrog majstora danas je vrlo teško", tvrdi ravnateljica.

Nikol za budućnost ima velike planove.

"Kada završim srednju školu planiram otvoriti svoju radionicu i biti sama svoja majstorica."

Za nju odustajanje nije opcija, zato primjer može biti i drugima.