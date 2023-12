Nikola je prvi nogomet pratio preko radija 1930-e. Sad je proslavio 103. rođendan i dao prognozu za Euro!

Nikola Magovac, nećak poznatog Božidara Magovca u društvu obitelji i prijatelja proslavio je 103. rođendan. Nikola ima tri kćeri, dva zeta, četvero unučadi i troje praunučadi. Najmlađi praunuk ima tek devet mjeseci što znači da je razlika između njega i pradjeda 102 godine.

Pitali smo slavljenika koji je recept za dugovječnost na što nam je rekao da samo treba piti čaj od preslice. Nikola ga troši već 40 godina. Objašanjava kako je jednom čuo za doktora koji je rekao da preslica čisti krv i produžuje život, a on ga je samo poslušao.

Nikola je prebolio rak debelog crijeva, a imao je i moždani udar. Možda ga danas sluh i govor ne služe najbolje, ali doktori kažu da je najzdraviji u domu.

"Gleda televiziju i čita novine bez naočala. Prvi put je otišao kod liječnika u 85 godini. Imao je jednu operaciju na koju baš i nije htio ići, ali doktor mu je još onda garantirao da će živjeti još 15 godina, a prošlo je i 18", prepričala nam je njegova kći Branka Kordić.

Da je deda, kako ga njegovi najbliži zovu, pravi veseljak, jasno je već na prvi pogled.

"Deda je jako pozitivna osoba. Jako je šaljiv, voli društvo, pojesti i popiti. Voli sport i sve što vole mladi u današnje doba", priznaje njegov unuk Nikica Kordić.

Njegovateljica Vesna za njega zna reći da se ponekad ponaša kao dijete. "Nekad ga znamo zezati da je malo razmažen kao mala beba. Ali super je, sve nas voli i poštuje", govori nam.

Prije dvije godine Nikoli je u 91. godini umrla supruga, no on je to prihvatio dosta staloženo. Unuci su plakali kad su ga obavijestili na tome, a on im je rekao: "Nemojte plakati, pa baka vam je bila stara".

Unuci se nadaju da je ovo samo još jedan od mnogo rođendana koje će proslaviti.

Najbolji savjet koji mu je dao njegov djed je da se ne treba previše živcirati, kazao nam je njegov unuk Danijel Kordić. "Rekao mi je i da će se sve u životu polako riješiti, doći na svoje mjesto i da treba samo uživati", poručio je.

Nikola najviše uživa u nogometu. Još je 1930. na radiju slušao prijenos prvog Svjetskog prvenstva. Prati svaku utakmicu Vatrenih, a nama je dao i svoju prognozu za Europsko prvenstvo u Njemačkoj.

"Teško će biti. Hrvatska bi morala biti druga ili treća", prognozira.

Zvuči kao rezultat koji bi mnogi već danas potpisali, a ako bude i bolji od toga, nitko sretniji od Nikole i nas.