Nikola prima kemoterapije, ali nije klonuo duhom: Organizirao je darivanje malih onkoloških pacijenata

Nikola Bastaić ovaj je tjedan primio 29. kemoterapiju. I čeka ga još jedna.

"Moja dijagnoza je u startu karcinom debelog crijeva i to četvrti stupanj jer je odmah prešao na potrbušnu šupljinu. Liječio sam se više od mjesec dana u bolnici i tamo i ne možeš da ne sretneš roditelje i dječicu, to mi je bilo najteže za vidjeti", kaže Nikola.

Stoga je i ove godine odlučio organizirati darivanje najmlađih onkoloških pacijenata.

"Mi volimo reći da je dovoljno da se čovjek odrekne jedne kave. Dok god možemo, to nas stvarno ispunjava. Ti ljudi su najveći pogon koji daruju. Oni su anđeli. Mi smo samo jedan kotačić u tome, kao logistika", ističe Nikola.

Ta logistika do sada je donijela najprije donacije, a onda kupnju darova za pacijente dvije zagrebačke bolnice. A sve je krenulo prije šest godina.

"Kad smo krenuli bile smo ja i par prijateljica. Tada smo skupljali za maloljetne majke u Dječjem domu Nazorova. Nakon svake akcije mi napišemo koliko je novaca uplaćeno, stavljamo slike računa i vidi se stvarno da je taj sav novac potrošen za dječje igračke", kaže Nikolina supruga Jasenka.

Oni su maleni superheroji koji se bez plašta bore s najtežim dijagnozama, a darovi ih uvijek razvesele.

"To je kako i za njih, tako i za nas velika radost. U sobi s darovima dođe taj jedan znak ljubavi i pažnje od ljudi koji su spremili darove i namijenili djeci i da se razvesele oni roditelji, a i mi", govori nam dječja onkologinja Maja Pavlović iz Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Trenutno je na Zavodu 20 onkoloških pacijenata.

Glavna sestra Zavoda za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb Martina Slukan kaže da se uvijek trude da ih za Božić u bolnici bude što manje.

"Svih ovih godina koliko njih ostane u bolnici? Obično je to negdje desetero djece sa svojom obitelji", ističe Slukan.

Među onima starijima je Željka Katalenić. U bolnici je već pet mjeseci i sad su joj stigle najljepše vijesti.

"Sad čekam zadnju kemoterapiju i u utorak idem kući" Utorak. To je najbolja vijest koja je mogla stići za Božić", kaže nam Željka

Ona je svoj dar dobila. Za one koji će ostati u bolnici, novi se pripremaju. Žele lego kocke, autiće, društvene igre, lutkice.