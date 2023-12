Da ovisnost nije super, učenici Osnovne škole Središće dobro znaju. Sara Šunca učenica je 7. razreda OŠ Središće u Zagrebu i kaže nam: "U školi smo puno puta o tome pričali jer je to dosta često u našoj generaciji, iako je prerano za to. Dosta toga ima na društvenim mrežama pogotovo energetskih pića."

Mislav Troha, učenik 5. razreda OŠ Središće u Zagrebu, također kaže: " Svi nam govore da je to loše i vjerujemo im i ja osobno smatram da to nije potrebno u životu, da možeš naći puno boljih stvari u životu."

Ali to gradivo nisu svladali i svi njihovi vršnjaci. Alarm je zazvonio nakon droge u varaždinskoj školi.

Violeta Vragotuk, ravnateljica OŠ Središće u Zagrebu, kaže: "Jako su me uznemirile takve vijesti, da je to toliko dostupno djeci. Nažalost, bojim se da će situacija biti sve gora, ali evo dobro je da se danas o tome govori."

Govore i upozoravaju svi - od ravnatelja i nastavnika do liječnika. Njih 200 u četvrtak se bavilo temom prevencije ovisnosti kod djece jer to što je kod učenika varaždinske škole pronađena vrećica s jedno cijelo 4 grama amfetamina i digitalna vaga - zgrozilo je sve.

Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, kaže: "Zabrinjavajuće je da su to radili u školi. To je presedan i to tako nismo imali."

Osim što postaju ovisni, posljedice za njihovo zdravlje mogu biti dugotrajne. Ivan Lehman, specijalist pedijatrije KBC-a Zagreb kaže: "Naravno mogu imati određenih promjena ponašanja, pa do nekih teških stanja kao što su poremećaji stanja svijesti, kod nekih mogu potaknuti razvoj epileptičnih napadaja. Vidimo da sve više i više naših bolesnika i djece koji su primljeni u našim ambulantama konzumiraju takve pripravke."

Jedna nikotinska vrećica može imati nikotina kao kutija cigareta. Ni djeca, ni roditelji nisu svjesni koje opasnosti kriju vrećice i limenke. "Iz škola nam kažu kako je problem kada djeca to donesu od kuće, za gablec,i da su nekad nemoćni pa i roditelji to podržavaju", kaže Ivana Pavić Šimetin.

S problemom energetskih pića suočavaju se škole u velikim, ali i malim sredinama. Sanja Huljić, pedagoginja u OŠ Pavao Belas u Brdovcu, kaže: "Otišli smo u obližnji dućan, ravnatelj i ja, gdje smo zamolili da se djeci ne prodaju energetska pića. Sretna sam što je od ove godine to zabranjeno i zakonom pa im neće biti dostupno ni na taj način."

I male doza za djecu je velika opasnost. I da, škodit će i ako se proba - to malo.