STRUČNI KOMENTATOR Nikša Kaleb: 'Španjolci će u drugom krugu igrati za nas. Ova reprezentacija može daleko'

Maja Oštro Flis uživo se uključila u RTL Danas s treninga reprezentacije i razgovarala s Nikšom Kalebom, stručnim komentatorom RTL-a. Je li sinoćnja predstava bila jedna od najboljih u posljednjih nekoliko godina? "Jedna od najboljih, spada u rang utakmice s Poljskom kada nam je trebalo 11 razlike, a imali smo 17. Jedna od najboljih utakmica. Nismo očekivali baš ovoliku pobjedu, ali kada nam se ukazala prilika, onda smo je i iskoristili" Najgori poraz Španjolaca u povijesti Europskog prvenstva "Da, ne samo to. Najgora stvar je kada te protivnik pobijedi i izmlati. Nismo htjeli biti grubi, ali nam se pružila prilika da pokažemo sve što možemo. Vrtio sam se do 3 ujutro nisam mogao zaspati. Nadam se da ćemo nastaviti u tom ritmu", poručio je Kaleb Dokle može ovakva Hrvatska? "Španjolci će uvjetno rečeno u drugom krugu igrati za nas. Ako se žele vratiti u život moraju pobjeđivati jake reprezentacije. To nam ide u prilog, rade za nas. Nosimo ta 2 boda i treća stvar imamo tu gol razliku koja nas u zatvaranju kruga izbacuje naprijed. Ova Hrvatska zasigurno može daleko, ali idemo korak po korak. Bio bih najsretniji kada bi iduće dvije utakmice pobijedili po tri četiri razlike da se ne trošimo na trčanje kontri"