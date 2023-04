Njihov pogon jedva se pronađe na Google karti, no oni izbacuju fitness sprave od Bjelovara do Amerike

Proizvode mladih poduzetnika iz Bjelovara koriste svi od Velike Rače, mjesta s jedva 3000 stanovnika pa sve do Kine.

Bjelovarska tvrtka, koja ima samo deset zaposlenika, popularna je u Americi, Nizozemskoj i Njemačkoj.

"Iznenadile su nas tolike narudžbe, tako da smo s ovim kapacitetima maksimalno popunjeni i u pravilu imamo problema s radnom snagom jer nam je teško naći radnike. Prošli mjesec nam je izašlo 40 sprava iz proizvodnje", rekla je Matija Lakota, voditeljica proizvodnje koja radi na modernom laserskom stroju financiranom iz EU fondova.

S druge strane, njihov zaposlenik Krešo Žabijaća radi na jednom tradicionalnom stroju. Radio je 25 godina u pošti, a sada šalje sprave u cijeli svijet.

"To je super za jednu ovako malu firmu, kao i kad vidimo što od jednog komada željeza uspijemo napraviti i to je poznato u cijelom svijetu", rekao je Mario Faldus. On ne skriva ponos na posao koji rade.

Počeli su prije deset godina. Opremili su fitnes centar MORH-a i nekoliko vojarni. Bila je to dobra referenca za svjetske klijente jer im je bilo nevjerojatno da ovakav pogon iz hale koju je teško pronaći na Google karti proizvodi čuda.

"Trake za trčanje se baš ne proizvode u Europi, mi smo jedna od rijetkih tvrtki. Uglavnom se proizvode u Kini. Definitivno nam je vjetar u leđa bio Bjelovarski start-up koji nas je izreklamirao pa su nas strani klijenti pronašli", smatra direktor tvrtke Vedran Presečki.

Iz pogona u Novoj Rači, proizvodi putuju u još manji pogon u Bjelovaru gdje dobivaju završni izgled.

Cijene se kreće se od 1000 do 2500 eura. Rade i na kiosku koji omogućava vježbanje na otvorenom.

A najponosniji su na traku za trčanje bez motora, a imaju i fitnes spravu koju su treneri proglasili "brojem jedan".

Španjolci su nedavno tražili 50-ak sprava, ali su ih odbili zbog manjka kapaciteta. Stoga, šire poslovanje i traže radnu snagu, a prije svega bravare, koji su za ovaj posao idealni.