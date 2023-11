Nordijska jela i ove godine hit, cijene više nego lani, idu i do 60 eura! Doznajemo kako proći jeftinije

Dio uzgajivača potvrdio još je prije mjesec dana podizanje cijena do 20 posto, ostali tvrde do 5 posto.

"Ja mogu iz prve ruke reći kao proizvođač da će cijene ostati većinom iste kao i prošle godine očekuje se eventualno poskupljenje do pet posto isključivo radi poravnanja s eurom i isključivo radi troška radne snage. Trošak radne snage u plantažama je porastao što je u opravdano jer ljude treba pošteno platiti", govori uzgajivač božićnih drvaca iz okolice Zagreb, Ivan Pokupec.

Uzgajivači su kaže svjesni rizika da u slučaju poskupljenja slabi prodaja. Problem su brojni uvoznici koji žele iskoristiti inflaciju kao priliku za zaradu. Pokupec kaže i kako je ono što diktira realnu cijenu su visina i kvaliteta, a već godinama je najpopularnija nordijska jela.

"Tu će se cijene kretati od borova od metar i pol do tri od 20 eura pa do hajdemo reći pa do 60 eura najskuplje drvce od preko 2 i pol do tri metra", dodao je Pokupec. Postoje i povoljnije opcije poput obične smreke, čija cijena varira od 10 do 20 eura. Dodatna je ušteda i kupnja direktno iz rasadnika. Za one koji žele imati pravo drvce, taj je cjenovni rang prihvatljiv.

"Pa oko 25 eura, 200-injak kuna tako negdje do 300 kuna", smatra Maja iz Velike Gorice. "Ja svake godine izdvojim oko 30-ak eura, ne više. Ja se uvijek cjenkam i to bude na kraju super", kaže Mile iz Zagreba.

A dok se na drvca još čeka, drugi je božićni simbol već u prodaji. Božićna zvijezda, kao i prošle godine, može se kupiti za dva do sedam eura, ovisno o veličini i boji. Vlasnica OPG-a, Suzana Klapšec Macenić cijene nije dizala. "Ako podignemo cijenu svjesni smo da nećemo prodati, a s ovom cijenom s kojom smo sada izašli na tržište svi mislim da samo ljubav može spasiti samo ljubav prema ovom cvijetu da nastavimo s uzgojem", rekla je Suzana Klapšec Macenić.

Najviše novca potroše na grijanje jer je biljci cijelo vrijeme potrebna toplina. Suzani je ove godine cilj prodati oko tisuću komada, ali ne ovisi sve o kupcima. "Sada već nam prognoza ne ide nimalo na ruku padat će temperatura, lošije vrijeme. To će nam sigurno usporiti prodaju i ako dani pred sam Božić neće biti dobri najvjerojatnije će za nas jako kobno završit ova proizvodnja", zaključuje Klapšec Macenić.