MELITA BESTVINA Novi bunt u pravosuđu. Predsjednica sudskih vještaka: 'Ne želimo više raditi za ovu sramotu'

Nastavlja se val nezadovoljstva u pravosuđu. Nakon sudaca, odvjetnika i službenika, bolje uvjete traže i sudski vještaci. Kažu da im se satnica nije mijenjala više od dva desetljeća pa brojni odustaju od profesije. O novoj pobuni u pravosuđu, reporterka RTL-a Kristina Čirjak razgovarala je s Melitom Bestvina, predsjednicom Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja. "Jednostavno smatramo da ono što je ključno to je dugogodišnja podcijenjenost, neusklađenost satnice kao što su to sve druge struke jer smo mi 1998. imali jednake satnice - i mi i tumači i odvjetnici, a odvjetnici vidimo gdje su napredovali da su im u listopadu podignute vrijednosti naknada za 50 posto, s 500 na 750 bruto plus PDV. Dok je nama 70 kuna bruto plus PDV, 10,7 puta više", rekla je Bestvina. Više pogledajte u videu.