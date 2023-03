'Novi paket mjera ide za dva tjedna. Poskupljenje vode u Zagrebu? Loše, neka kažu gdje ide taj novac'

Ministar gospodarstva održivog razvoja Davor Filipović u intervjuu za RTL Danas komentirao je poskupljenje vode u Zagrebu i rekao da ne vidi razlog za to te pozvao zagrebačkog gradonačelnika da pojasni zašto se diže cijena, ali i kaže da su sve opcije na stolu zbog, po njemu neopravdanog dizanja cijena u trgovinama.

Jeste li očekivali ovaj rast BDP-a?

Cijelu su prošlu godinu katastrofičari predviđali propast gospodarstva. Takozvani analitičari opće prakse govorili su da će biti recesija. Brojke su ih demantirali. lani smo imali rast BDP-a od 6,3 posto što je četvrti najveći rast u EU i to je potvrda da smo vukli dobre poteze kao Vlada.

Građani se već dulje vrijeme suočavaju s poskupljenima, od sutra se najavljuje novi val i do 10 posto. Namjerava li država poduzeti što konkretno?

Istaknuli bi pozitivan primjer Saponije koja neće dizati cijene. Predstavili smo aplikaciju kretanje cijena, tri maloprodajna centra pristupila su aplikaciji. Nema opravdanih razloga za takva poskupljena. Kada pogledate FAO indeks,indeks cijena hrane koje prati UN, 10 mjeseci taj indeks pada. Padaju cijene energenata u cijelom svijetu. Priča da će se podizati cijene u maloprodaji zato što rastu cijene energenat,a neutemeljena je i promašena.

Kad vi odete u trgovinu što najviše primijetite da je poskupjelo?

Najviše su poskupjele cijene hrane i pića. U tom segmentu moramo voditi računa.

Rekli ste, da ako bude potrebno, ograničite ćete cijene i do 300 proizvoda. Je li došlo vrijeme za to?

Svatko treba donijeti odluku gdje će kupovati. Radi zaštite standarda građana, ići ćemo s novim paketom mjera od 1. travnja i fokus će biti na građanima.

Spomenuli ste paket, mogu li kroz njega bez subvencija za struju ostati oni koji dižu cijene proizvoda?

Novi paket mjera predstavit ćemo kroz dva tjedna, ne bih do tada o konkretnim stvarima.

Ministar Primorac je rekao da oni s višim primanjima ne bi trebali imati subvencije za cijenu plina. Slažete li se?

Ima izreka da tamo gdje svi misle isto, da tu nitko ne razmišlja. Svi resori intenzivno rade na mjerama. Sve su ideje na stolu.

I premijer ne zna neke njegove ideje kao što je registar kućanstava. Ima li tu različitih mišljenja između vas i premijera?

Zajednički radimo na paketu mjera i vjerujem da će građani biti zadovolji sa svime onime što će Vlada napraviti od 1. travnja.

Poskupljenje vode u Zagrebu?

Oni to opravdavaju EU projektima ali niti jedan projekt nisu prijavili. Neka kažu zašto onda idu u ta poskupljenja. Zašto im treba taj novac? To treba pitati njih, ali to je jako loša poruka.