AFERA 'SAVJETNIK' Novinar za kojeg HND kaže da on to nije, dilanje informacija i državnog novca: 'Našli su trulu jabuku i znali su...'

Hrvatskom i dalje trese afera zbog koje je smijenjen ministar gospodarstva Davor Filipović. Iz inozemstva se javio njegov savjetnik Jurica Lovrinčević, čija su ga snimljena nedjela koštala pozicije, a o svemu su pred kamerama progovorili i s prozvane Mreže TV. Istodobno stižu nove optužbe o ministrima upletenima u aferu. Saša Engler, direktor kanala 'Mreža TV', danas o svemu kaže: 'Odjednom je gospodina Lovrinčević saznao s kojim tvrtkama radimo, znao je za našu situaciju i da nije dobro, i on je odlučio staviti šapu na to.' Smatra i da bivši ministar Filipović nije znao za poteze svog bivšeg savjetnika: 'Druga je strana našla trulu jabuku i znali su da kada ode savjetnik da će otići i ministar.' Na pitanje je li ta druga strana PPD, odgovorio je da ne zna. Novinar Marin Vlahović koji je snimio razgovor s Lovrinčevićem danas nije odgovarao na pozive, no objavio je status na Facebooku: 'Ne moraju svi na to jednako gledati, niti odobravati, al praksa je pokazala da se vanserijskim metodama, nerijetko postižu i vanserijski, egzaktno mjerljivi rezultati.' Lovrinčević najavljuje obraćanje idući tjedan, u međuvremenu se oglasio na društvenoj mreži. Osvrnuo se na mail koji se spominje u medijima - a u kojem je stigla obavijest o kazni PPD-u u Mađarskoj, upućen njemu i Davoru Šternu, a ne Davoru Filipoviću. Oglasio se i PPD iz kojeg poručuju kako će danas objavljeni mail postati dijelom pravnog spisa u žalbi. U transkriptima se spominje i TV urednik koji je s Vlahovićem surađivao, Marko Ljubić, u kontekstu dijeljenja novca - on takve tvrdnje odlučno odbacuje i kaže: 'Ovo je vjenčanje države s gospođom korupcijom.' Više pogledajte u prilogu Dajane Šošić.