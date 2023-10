Numerologinja o Plenkovićevoj budućnosti: 'Dobit će važnu međunarodnu ulogu, ali 2025. je krizna godina...'

Andrej Plenković najdugovječniji je političar u premijerskoj fotelji i iza sebe ima sedam godina na Markovom Trgu.

Pitali smo, stoga, jednu od naših najpoznatijih numerologinja Anđelku Subašić kako vidi njegovu budućnost. Predviđa mu, čini se, još niz uspješnih godina.

"Sljedećih pet do šest godina karijera Plenkovića ima trend uspona. To ne znači da će sve ići glatko - od rujna do prosinca 2024. godine počinje novi ciklus, a 2025. je godina krize, kako poslovne tako i osobne. Godina velikog testa je 2027., ali u drugoj polovici te godine dobiva veliku međunarodnu ulogu, a time i odgovornost. Vrhunac njegove karijere je u 2028.", rekla je numerologinja Subašić.