O ustaškoj zastavi i problemu huliganizma i rasizma na nogometnim utakmicama uživo je u RTL-u Danas razgovarala naša reporterka Katarina Brečić s voditeljem Odjela za sigurnost HNS-a Juricom Jurjevićem.

Mladići iz Varaždinske županije koji su imali ustašku zastavu kažu da nisu sabotirali, nego da nisu znali da je zastava zabranjena?

Kako god, šteta je počinjena, namjerno ili nenamjerno. To će utvrditi istraga.

Kažu da nisu imali ulaznice i da ih je zaštitar pustio. Je li to moguće?

Sve je to moguće, ali teško mi je povjerovati u tu priču. Imali smo anegdotu - sestra kapetana hrvatske nogometne reprezentacije baš je zbog nekih podataka na ulaznici, koji nisu odgovarali, imali problema prilikom ulaska pa smo morali intervenirati.

Moguće je, ali šanse su vrlo male, rekao bih gotovo nemoguće.

Razgovara li se sa zaštitarima, je li netko propustio tu trojicu?

Upravo su danas zaštitari dobili poruku da su možda preprofesionalni u svom radu. Radi se o zaštitarskoj tvrtki koja ima najviše iskustva, koja radi najviše utakmica.

Uvijek postoji ta mogućnost. U ovom slučaju se nadam da nije istinita i da je vrlo mala.

Ustaška zastava na utakmici s Walesom u Splitu - je li se to dogodilo i može li se to povezati s ovom trojicom?

Dobro ste obaviješteni. Ne znam može li se povezati, ali i za tu smo utakmicu dobili prijavu da se na stadionu vidjela ustaška zastava ali za tu prijavu nismo kažnjeni jer ne postoji ni video ni foto dokaz.

I dalje vjerujete da je na Rujevici bila sabotaža?

Sabotaža je dosta atraktivna riječ, šteta je počinjena namjerno ili ne. Dvojica su presuđena, za trećeg se čeka. Vidjet ćemo što će istraga pokazati.

Ali zašto bi bila sabotaža, što vi vidite tu?

Ne želim špekulirati o tome. Želimo napraviti zaokret. Čeka nas utakmica u Osijeku, bez obzira na to kakva će biti odluka.

Ali iz HNS-a je došla ta riješ "sabotaža"?

Možda je izrečena u afektu, mi se okrećemo utakmici i stvar stavljamo po strani da se ne bi stvorio krivi narativ da HNS ima problema s rasističkim ponašanjem. Mi smo imali jako puno kazni. Nakon prve utakmice u Roterdamu apelirao sam da se suzdržimo od rasizma i neprimjerenih povika. Upravo zato smo dobili uvjetnu kaznu. Mi se suočava sa svojim problemima. Ali u ovoj utakmici ni jednog incidenta osim ovog nije bila.

Kada će doći odluka?

Neka UEFA odluči, mi ćemo poslati opsežnu dokumentaciju, pokazati što smo napravili u pripremi i provedbi utakmice, da su jedini krivci na utakmici sankcionirani. Onda se gubi svaki smisao kažnjavanja ne samo HNS-a nego svih građana Hrvatske i reprezentacije. I jučer je predsjednik UEFA-e rekao da Dinamo ne bi trebao biti kažnjen zbog pojedinaca. Nadam se da će taj model biti primijenjen i na HNS.

Zašto HNS dobiva toliko kazni, u čemu je problem s hrvatskim navijačima?

Tu čak i nije problem isključivo navijača, nego je to društveni problem gdje stvari i povike banaliziramo. I kao društvo nismo shvatili da je to neprimjereno. Kad 30 tisuća ljudi u Roterdamu skandira ono što je neprimjereno.

Mi dajemo obol maksimalno u prevenciji i to je jedna stvar na koju upozorim - kad me predstave u medijima kažu šef sigurnosti. Taj odjel se bavi i prevencijom, sve kazne klubova za rasizam i diskriminaciju ulažu se u prevenciju to će biti naš putu za ubuduće.