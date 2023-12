zbog slučaja iz požege O trovanjima zbog nape i bojlera: 'Česti su slučaj, oko 95 posto je neispravnih propusnih dimnjaka u Hrvatskoj'

O djevojčicama koje su nastradale u Požegi i opasnostima sezone grijanja, reporter RTL-a Bojan Uranjek razgovarao je s Dejanom Lončarićem, voditeljem Grupacije dimnjačara u HGK. Kakvo je stanje djevojčica i njihovog djeda, jesu li dobro? "Liječnici su mi rekli lijepu vijest, da su djevojčice dobro i puštene kućama. Djed je ipak još uvijek tamo jer se trebaju napraviti određene pretrage", rekao je Uranjek na samom početku. Sve je komentirao i Lončarić. "To je jedan od čestih uzroka trovanja, kada su u isto vrijeme uključeni primjerice bojler, plinska peć i nekakav sustav koji ima ventilator, primjerice napa, kupaonski ventilator i slično. Često su uzrok i neispravni dimnjaci, a ne smijemo zanemariti i ako je postavljena PVC stolarija, onda oni otvori koji su trebali biti postavljeni prilikom montaže plinskih trošila, možda neće trošiti kao kada je to bila stolarija", rekao je pa dodao: "Zadnja ispitivanja su pokazala da je oko 95 posto neispravnih propusnih dimnjaka i to je ogroman problem u Hrvatskoj gdje dimnjačari su donosioci loših vijesti i apeliram da je u ovu priču potrebno uključiti ovlaštene instalatere, lokalnu upravu koja može pronaći model kako bi se izbjegli ovakvi slučajevi."