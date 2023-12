Obitelj radnika Čistoće koji je u nesreći na Jakuševcu izgubio ruku u šoku. Razgovarali smo s njegovom majkom

Josipova obitelj još je u šoku. Njegova majka teško pronalazi riječi. Iza nje je neprospavana noć. Josip (64) je otac trojice sinova. Brine se o 28-godišnjem sinu, a u Čistoći radi 17 godina.

"On putuje svaki dan. Puno je godina delao tamo", govori njegova majka Štefica Topolovec.

Nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja, jučer je hitno operiran u KBC-u Zagreb. Stabilno je.

"Utvrđena je pored amputacije lijeve podlaktice i ozljeda trupa četvrtog kralješka, te prijelom od petog do sedmog rebra. On je svjestan svega što se dogodilo, razgovarali smo s njime, on je pri potpunoj svijesti i potpuno je u redu sada", poručio je Predrag Pavić, pročelnik Zavoda za vaskularnu kirurgiju u KBC-u Zagreb.

Posjetio ga je zagrebački gradonačelnik.

"Izrazio sam mu žaljenje zbog svega što se dogodilo jučer te ponudio pomoć svu kako god možemo pomoći što se tiče Gradske uprave i gradskih poduzeća", poručio je Tomislav Tomašević.

Na sve njih ljutiti su Josipovi susjedi i prijatelji iz malog zagorskog mjesta Pustodola Orehovičkog.

"Zajedno smo odrasli, čak smo i rodbina moj tata i njegov su bratići. Žao mi je. Cijelu noć nisam spavao, metnuo je njegov sin na Facebook, jako me potreslo", govori Slavko Filipec iz Pustodola Orehovički.

"Kako me ne bi potreslo, radi gluposti čovjek ostane bez ruke i nemarnosti politike i vrha, a moglo se to riješiti puno prije, ne. Treba im sva moguća pomoć, čovjek je ostao bez ruke, to je strašno, a znate kako je to, cijeli život radiš, privređuješ i sad ostaneš bez ruke, navikao je raditi, a ovo je ipak selo", govori Stjepan Ivković iz Pustodola Orehovičkog.

Čeka ga dug oporavak, a na posao se više neće moći vratiti.

"Dakle, radi se o gubitku podlaktice na lijevoj ruci sa šakom i to ostavlja trajni invaliditet. Rehabilitacija će kasnije biti poduzeta, vidjet ćemo je l' postoji neki protetski nadomjestak da se barem dijelom nadomjesti funkcija te ruke", rekao je Predrag Pavić, pročelnik Zavoda za vaskularnu kirurgiju u KBC-u Zagreb.

Dvojica njegovih kolega koji su lakše ozlijeđeni su otpušteni na kućnu njegu, još su u šoku i pod stresom.