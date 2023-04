Obnavljaju urušeni most, drva s kamiona naručio je umjetnik: 'Bila su za moje skulpture, platit ću obnovu'

Naizgled drven, ali je čeličnih konstrukcija, no nije izdržao. Kamion i drva za njega su bili preteški. Preteško je i mještanima s kojima smo danas razgovarali.

Joža Hanžek iz Selnice rekao nam je: "Nije mi bilo svejedno, bilo mi je dosta teško."

Radovi su već počeli pa im je barem malo laknulo. Odgovornost za sve je preuzeo zagorski umjetnik Darko

Varga koji je naručio sporna drva.

Kaže nam: "Tu smo došli po drva iz rijeke Krapine. Ja sam samo kao umjetnik želio doći do drva za skulpture i, nažalost, desilo se to što se desilo i iznimno mi je žao što se to dogodilo."

Iako je most u nadležnosti općine, umjetnik iz Zlatara će ga obnoviti i snositi trošak, pa je vozač kamiona odahnuo.

Načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički kaže da je vozač kamiona u šoku.

"To mi je jedini kamion, nije to neka velika firma, to je njegov kruh svagdašnji, žao mi ga je. Precijenili su se. Rekao mi je da mu je zdravi razum govorio ne, da ne ide kamionom preko mosta, ali eto nešto se dogodilo i mislio je da će prijeći."

Most je dar Ministarstva obrane. Nosivosti je pet tona i preko njega su već prelazili bageri i kamioni, doduše lakši.

Most je na tom mjestu od 2013., povezuje dvije općine i uglavnom ga koriste poljoprivrednici koji u blizini obrađuju zemlju.

To su i Joža i Ivica. Sada će morati okolnim putem.

Joža Hanžek također kaže: "Gledajte, ja sad ne znam, mi moramo okolo preko susjednih općina. To je 15 km puta da dođemo do tih naših njiva."

Ali na "hrabrog" vozača se ne ljute.

Ivica Krajačić iz Selnice po potvrđuje: "Normalno da se ne ljutimo. Sigurno se ne bumo veselili tuđem zlu. Ja sam vozač autobusa. Svi ga osuđuju i govore da je budala kak je tu zašal tu. Pa kroz te mostove su išli tenkovi, dotrajalost i godine su učnili svoje. Ne možeš osuđivati čovjeka."

Most bi trebao biti obnovljen za dva mjeseca i montiran na drugoj lokaciji - onoj koja poljoprivrednicima više odgovara.