Cerna je u olujnom nevremenu u Slavoniji najviše stradala, a odgovorni se konačno bude. Niz je mjesta koje je oluja uništila. Katastrofalne scene i očaj ljudi. Više od 200 trafostanica je bilo izvan pogona tijekom dana. Uživo se iz Cerne uključio naš reporter Bojan Uranjek koji je razgovarao s bojnikom Mariom Maslovom i županom Damirom Dekanićem.

"HV je odmah izašla u pomoć nakon oluje. Danas imamo angažirano više od 250 ljudi angažiranih na području Vukovarsko-srijemske županije. Radimo na 7 lokacija, radovi još uvijek traju", rekao je bojnik Mario Maslov, zapovjednik Vojnoobavještajne satnije.

Je li se reagiralo na najbrži mogući način?

"Mislim da se reagiralo najbrže moguće i na vrhunski način. Bila je slučajna okolnost. Zakazan je bio sastanak načelnika i gradonačelnika, večer prije se dogodila katastrofa. Imali smo upute kako da se ponašaju. Odmah smo uzeli potrebe za ljudstvom i odredili kako će se pregledati oštećenja na stambenim objektima. Evidentirati, s tim potvrdama podizati materijale u najbližim centrima. Zatražili smo i angažman hrvatske vojske", poručio je Damir Dekanić.

Ljudi s kojima smo razgovarali su očajni, plaču, gledaju krovove i rupe. Nisu zadovoljni intervencijom

"I ja sam na terenu. U dva dana sam obišao sva sela koja su najviše stradala. S obzirom na način i metodu koju smo poduzeli nije bio potreban novac. Ljudi su s potvrdama iz Općina i Gradova dolazili podizati materijal besplatno. Nije bio potreban novac. Nedostajalo je ruku u početku, pogotovo kad se dogodi dva dana uzastopce. Da se nije nevrijeme dogodilo sinoć, vjerujem da bi u toku današnjeg dana dobar dio toga bio završen, međutim povećale su se štete koje su bile prvi dan"

Može li tu pomoći vojska. Je li ih dovoljno. Jesu li mogli ranije doći?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vojska je došla u najbržem mogućem roku. U trenutku kada su bili pozvani - odmah su došli. Bitno je to što su organizirani jer imate u ovakvim situacijama ljudi koji žele nešto raditi, ali ne znaju na najbolji način to ostvariti. Vojska dođe sa zapovjednim kadrom, nema praznog prostora"

Imate li neku procjenu štete?

"Procjena štete je strašna. Prema potvrdama koje su ljudi donosili samo za sanaciju stambenih objekata imati procjenu u ponedjeljak-utorak. Moja procjena koja nije stručna, uzimajući u obzir štete na gospodarskim objektima, školama, 20-ak škola, 30 sakralnih objekata, 40-ak objekata javne namjene. To su velike zgrade, veliki krovovi, velike štete….Ako skupimo sve to što sam rekao i štetu na poljoprivredi to će biti cifre stotine milijuna eura…"

Imate li procjena kada bi mogla doći struja?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"HEP daje sve od sebe, došli su im u pomoć iz susjednih centara. Ne može se sve popraviti. Danas je nakon ponovnog nevremena ispalo 200 trafostanica. U razgovoru s direktorom HEP-a dobio sam procjenu da će u roku dva dana svi dobiti struju. Procjena je da će danas imati svi da se nevrijeme nije dogodilo jučer. Zatražili smo velik broj agregata, tražimo hladnjače koje na tržištu ne možemo naći…"

POGLEDAJTE VIDEO: Slavonci danima bez krovova i struje. Nema službe koju nisu nazvali: 'Nisam u životu toliko plakala'