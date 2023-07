Očekuje li nas najesen nova runda pritiska sindikata?: 'Nemamo strpljenja. Cijene i dalje divljaju'

Ilija Radić razgovarao je s Krešimirom Severom, predsjednikom Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Očekuje li nas najesen nova runda pregovora, nova runda pritisaka sindikata, a možda i štrajkova s obzirom na to da ulazimo u izbornu godinu?

To nije u pitanju samo zato što ulazimo u izbornu godinu. Bilo je za očekivati da će se to događati zbog izuzetno visokog rasta cijena, posebice hrane. Na drugoj strani zbog plaća. Za njih će statistika pokazati da su rasle, ali, naravno, ne dovoljno.

Kada govorimo o državnim i javnim službama, za očekivati je da će oni najesen pritisnuti. Bit će to jedna vrlo dinamična jesen i to zbog strukture pregovora. Istovremeno će se pregovarati na puno područja što se dosada nije događalo.

Uvijek se u pravilu pregovaralo o tome kolika će biti osnovica. Sada su u igri i koeficijenti i odnosi između pojedinih radnih mjesta.

Ministar Primorac kaže da novca više nema. Jednostavno očekuje da se svi sindikati strpe do 1. siječnja kada nastupa na snagu Zakon o plaćama, i u isto vrijeme govori da će sve ovo što se dogovori ranije zapravo biti samo umanjeno povećanje, a da to neće biti startne pozicije. Zašto sindikati nemaju strpljenje?

Sindikati nemaju strpljenja radi toga što cijene i dalje divljaju. Nije više pitanje može li se čekat 1.1., nego je pitanje u tome što je i sam ovaj sustav Zakona o plaćama u javnim službama još uvijek nedorečen.

Ono što se očekuje je nastavak razgovora o Zakonu o plaćama, ali još više na uredbama u državnoj i javnoj službi. Tamo bi se trebalo onda posložiti koja će radna mjesta biti posložena unutar određenih koeficijenata i na koji način će se to slagati. Ono što je vrlo jasno komunicirano i sindikatima, kako ovima koji su potpisali i zajednički sporazum s Vladom tako sad i sindikatu koji je bio u štrajku za zaposlene u pravosuđu, je da se može samo razgovarati o dizanju plaća.

Sindikati koliko god su tražili i priželjkivali ovaj Zakon o plaćama, toliko su njime i nezadovoljni i traže daljnje razgovore gdje će doći do novih usuglašavanja, a posebice kad je riječ o uredbama.

Iz Vlade kažu da ovo više nije borba za radnička prava, nego borba za pozicije unutar sindikata.

Ne bih to uopće tako rekao. To su pomalo čak i neozbiljni komentari koji dolaze od strane Vlade i ona bi se toga trebala suzdržati. Ne bi trebala komentirati odnose među sindikatima.

Ne bih rekao da se to može nazvati borbom za pozicioniranje unutar sindikata, sindikat pokrene štrajk za svoje članove, kao u pravosuđu i to zbog toga što su ti članovi imali plaće čak i ispod minimalne. Morali su iz javnog novca nadoknađivati visinu da bi dosegli minimalnu poziciju. To nije borba za sindikalnu poziciju, nego borba da ti članovi dobe koliko-toliko dostojnu plaću.

